Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

Юрий Берендий
1 сентября 2025, 03:32
Большинство привыкли считать кондиционер для белья незаменимым в стирке, но эксперты предупреждают, что его использование может вредить одежде.
Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина
Почему нельзя использовать кондиционер для белья - объяснение удивит

Многие из нас привыкли добавлять кондиционер для белья во время стирки, считая, что он делает вещи мягче и приятнее на ощупь. Однако эксперты из Which? предупреждают, что такая привычка может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом говорится в материале DailyMail.

Главред выяснил, почему не стоит использовать смягчитель для стирки вещей.

Почему нельзя использовать кондиционер для белья

Старший исследователь и автор издания Which? Ребекка Джейкман объяснила, что на самом деле кондиционер оставляет на ткани вредные остатки.

"Я никогда не использую кондиционер для белья. Он оставляет на ткани остатки, которые со временем накапливаются. Это не только затрудняет проникновение моющего средства и очистку одежды, но и уменьшает впитываемость полотенец. Кондиционер для белья также может раздражать чувствительную кожу", - подчеркнула эксперт.

Таким образом, вместо ожидаемой свежести и мягкости вы рискуете получить вещи, которые хуже отстирываются и даже могут вызывать аллергические реакции.

Как правильно использовать стиральный порошок

Кроме смягчителя, госпожа Джейкман обратила внимание еще на одну распространенную ошибку при стирке - чрезмерное использование стирального порошка.

"Добавление немного больше стирального порошка может показаться не таким уж и страшным, но это может иметь большое значение для вашей любимой одежды. Хотя пятна могут быть эффективно удалены, после фазы полоскания цикла стирки на вашей одежде останется много стирального порошка", - пояснила она.

Для светлых вещей это менее заметно, но на темных тканях образуются белые разводы и пятна, которые портят вид одежды.

"Это не очень приятный вид", - пошутила эксперт.

К тому же избыток стирального средства может раздражать кожу, особенно если она чувствительна к химическим компонентам.

Сколько стирального средства нужно сыпать

Эксперты советуют строго придерживаться инструкций и не отмерять "на глаз".

"Примерно для небольших загрузок нужно лишь одна столовая ложка, а для больших - две столовые ложки", - рекомендует Ребекка Джейкман.

Она добавляет, что в каждой стиральной машине есть собственные инструкции по дозировке: для полной загрузки нужно немного больше порошка, чем для половины.

"Отмерьте количество, которое вы используете. Большинство из нас совершают ошибку, когда используют приблизительные оценки, и в результате используют слишком много", - подытожила эксперт.

Ранее Главред выяснил парадокс многообразия - почему собаки такие разные, а коты почти одинаковые. Причина кроется в многовековой селекции, которая существенно изменила собак, тогда как коты сохранили больше дикой природы.

Также рассказывалось о том,как пережить удар молнии: научный взгляд на защиту во время грозы. Каждый из нас задумывался над тем, что делать, если гроза застанет врасплох. Каждому из нас приходилось думать, как действовать, если гроза застанет врасплох. Часто самый безопасный вариант выглядит нелогичным, тогда как, например, ложиться на землю - худшее решение. Выяснено, почему молния выбирает определенные объекты, как она влияет на человека и какие действия действительно могут спасти жизнь.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

