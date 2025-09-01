Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

Большинство привыкли считать кондиционер для белья незаменимым в стирке, но эксперты предупреждают, что его использование может вредить одежде.

Почему нельзя использовать кондиционер для белья - объяснение удивит / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Почему нельзя использовать кондиционер для белья

Какой вред смягчителя для одежды

Как правильно дозировать стиральный порошок

Многие из нас привыкли добавлять кондиционер для белья во время стирки, считая, что он делает вещи мягче и приятнее на ощупь. Однако эксперты из Which? предупреждают, что такая привычка может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом говорится в материале DailyMail.

Главред выяснил, почему не стоит использовать смягчитель для стирки вещей.

Почему нельзя использовать кондиционер для белья

Старший исследователь и автор издания Which? Ребекка Джейкман объяснила, что на самом деле кондиционер оставляет на ткани вредные остатки.

"Я никогда не использую кондиционер для белья. Он оставляет на ткани остатки, которые со временем накапливаются. Это не только затрудняет проникновение моющего средства и очистку одежды, но и уменьшает впитываемость полотенец. Кондиционер для белья также может раздражать чувствительную кожу", - подчеркнула эксперт.

Таким образом, вместо ожидаемой свежести и мягкости вы рискуете получить вещи, которые хуже отстирываются и даже могут вызывать аллергические реакции.

Как правильно использовать стиральный порошок

Кроме смягчителя, госпожа Джейкман обратила внимание еще на одну распространенную ошибку при стирке - чрезмерное использование стирального порошка.

"Добавление немного больше стирального порошка может показаться не таким уж и страшным, но это может иметь большое значение для вашей любимой одежды. Хотя пятна могут быть эффективно удалены, после фазы полоскания цикла стирки на вашей одежде останется много стирального порошка", - пояснила она.

Для светлых вещей это менее заметно, но на темных тканях образуются белые разводы и пятна, которые портят вид одежды.

"Это не очень приятный вид", - пошутила эксперт.

К тому же избыток стирального средства может раздражать кожу, особенно если она чувствительна к химическим компонентам.

Сколько стирального средства нужно сыпать

Эксперты советуют строго придерживаться инструкций и не отмерять "на глаз".

"Примерно для небольших загрузок нужно лишь одна столовая ложка, а для больших - две столовые ложки", - рекомендует Ребекка Джейкман.

Она добавляет, что в каждой стиральной машине есть собственные инструкции по дозировке: для полной загрузки нужно немного больше порошка, чем для половины.

"Отмерьте количество, которое вы используете. Большинство из нас совершают ошибку, когда используют приблизительные оценки, и в результате используют слишком много", - подытожила эксперт.

