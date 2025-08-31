Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Парадокс многообразия - почему собаки такие разные, а коты почти одинаковые

Марина Иваненко
31 августа 2025, 15:42
30
Парадокс многообразия открывает, почему люди создали десятки типов собак, но кошки остались похожими. Как парадокс разнообразия объясняет эти различия.
Почему собаки такие разные?
Почему собаки такие разные / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как происходила селекция собак
  • Почему собаки разные
  • Почему коты почти все одинаковые

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на многообразие пород собак: от крошечного чихуахуа до огромного сенбернара? Это невероятное разнообразие действительно поражает. А теперь вспомните котов. Конечно, у них тоже есть свои породы, но различия между сиамским и мейн-куном не такие уж и значительные, если сравнивать их с разницей между овчаркой и таксой. Все дело в тысячах лет целенаправленной селекции, которая радикально меняла собак, тогда как коты оставались более дикими. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Социальная история собаки: от волка до компаньона

Домашняя собака, несмотря на впечатляющее разнообразие форм, произошла от серого волка. Это одно из первых существ, которое удалось приручить человеку. На протяжении тысячелетий собаки жили рядом с людьми и выполняли различные функции: охраняли, охотились, перевозили грузы, пасли скот. Каждая из этих задач требовала уникальных физических и поведенческих черт, поэтому люди начали тщательно отбирать животных с нужными характеристиками.

Собаки с короткими лапами были лучше для охоты на мелких животных в норах, а более сильные - для перевозки грузов. Этот процесс селекции был настолько интенсивным и длительным, что в итоге привел к уникальному феномену.

Общее генетическое разнообразие собак высокое, однако распределено своеобразно: особи одной породы генетически очень похожи, тогда как различия между породами - значительные. Только 14 генетических участков в геноме собаки отвечают почти за все различия в размерах. Это гораздо меньше, чем у людей, где на рост влияют сотни генов. В результате гены, определяющие физические различия, оказались "упакованными" в компактные наборы, которые позволяют создавать новые породы с разительными изменениями во внешности (форма черепа, длина морды, размер тела).

Видео о том, почему собаки такие разные, а коты практически одинаковые, можно посмотреть здесь:

Независимый путь кота: одинокий охотник: одинокий охотник

В отличие от собак, котов одомашнили значительно позже - около 10 тысяч лет назад. Они сблизились с людьми, привлеченные грызунами, которые массово скапливались возле зернохранилищ. Коты не выполняли задач, которые требовали бы кардинальных изменений поведения или внешности. Они остались охотниками-одиночками, и эта их роль не требовала целенаправленной селекции. Их ценность для человека заключалась в охотничьих навыках, а не в уникальных физических чертах.

Именно поэтому генетическое разнообразие кошек выше, чем у собак, но распределено совсем иначе. Вместо формирования пород с резким контрастом во внешности, коты одной породы могут быть генетически разными, а представители разных пород - удивительно похожими. Это показывает: без активного вмешательства человека естественный отбор не создает такого визуального разнообразия, как целенаправленная селекция.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Интересная наука"

YouTube-канал "Цікава наука" - это украиноязычный проект, который адаптирует мировые научно-популярные видео для широкой аудитории. Канал публикует ролики по биологии, физике, географии, астрономии и математике в переводе и озвучке на украинском языке. Темы подаются просто, с примерами, которые легко воспринимаются даже подростками. Особенность канала - высокое качество перевода и сохранение оригинальной структуры подачи материала. Видео набирают тысячи просмотров и пользуются популярностью среди учеников, студентов и взрослых. "Цікава наука" - один из самых популярных научно-образовательных YouTube-каналов в украинском сегменте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука собаки коты интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

16:27Украина
Россия получила предупреждение от США по войне против Украины – The Guardian

Россия получила предупреждение от США по войне против Украины – The Guardian

15:29Война
На Парубия покушались ранее: в Раде прокомментировали дело о громком убийстве

На Парубия покушались ранее: в Раде прокомментировали дело о громком убийстве

15:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

Последние новости

16:32

"Сбить с толку": история происхождения известного выражения

16:27

Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

16:22

У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль

15:54

Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взятьВидео

15:53

Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не всеВидео

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:42

Парадокс многообразия - почему собаки такие разные, а коты почти одинаковые

15:41

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

15:29

Россия получила предупреждение от США по войне против Украины – The Guardian

15:28

На Парубия покушались ранее: в Раде прокомментировали дело о громком убийстве

Реклама
15:25

Дизайнер Гасанова стала мамой - первые детали

15:11

Закончится ли война Украины и России в 2025 году - какой нюанс станет решающим

15:08

Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение

14:42

У Путина разразились заявлением о продолжении войныВидео

14:41

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытиемВидео

14:24

Как пережить удар молнии: научный взгляд на защиту во время грозы

13:47

Клубы дыма и запах гари: в Московской области масштабно пылает химзаводВидео

13:41

Папин малыш: чем Виталий Козловский с сыном занимаются в свободное время

13:31

Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян

13:16

Аналог 5-й статьи НАТО или договор с США: Ступак оценил гарантии для Украины

12:56

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для УкраиныВидео

Реклама
12:49

"Мы не спали от слова совсем": Цимбалару рассказала о своем самом сложном периоде

12:46

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего

12:37

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

12:20

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

12:15

Не только саранча и томатная моль: появился новый опасный вредитель

11:51

"Это плохая болезнь": 37-летний Соломка сделал признание о своей непригодности к службе

11:43

Провал летнего наступления РФ: в Генштабе разнесли заявления Герасимова

10:43

Спят ли рыбы ночью: ученые раскрыли тайну подводных жителей

10:38

Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

10:38

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

09:59

Дружественный огонь по своим: оккупанты устроили стрельбу на Херсонщине

09:42

Что значит название "Украина" и кто впервые его придумал - раскрыт секретВидео

09:26

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Девам - скандал, Водолеям - большая покупка

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 августа (обновляется)

09:04

РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, деталиВидео

08:55

У Путина начали кампанию против Украины: в США раскрыли детали

08:39

Карта Deep State онлайн за 31 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

06:10

Когда закончится война: что затеяла Россиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с портнихой за 31 секунду

Реклама
05:31

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

04:35

Что означает "тютілька в тютільку": немногие украинцы знают правильный ответВидео

03:30

Как приготовить настоящую домашнюю сметану: кулинар поделился легким рецептомВидео

02:36

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

01:13

Школьная головоломка "сорвала мозг" математикам: найдите число за 15 секунд

00:19

Летнее наступление РФ с треском провалилось: в ВСУ рассказали о фиаско орды Путина

30 августа, суббота
23:19

Зачем наши бабушки вешали ковры на стены - раскрыта темная сторона роскоши СССРВидео

22:51

"Джесси в надежных руках": собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили

22:16

"Возможно, мы что-то сделаем": Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины

21:38

Вода универсальный растворитель - почему не все вещества растворяются

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять