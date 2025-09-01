Укр
В космосе найден таинственный межзвездный объект: есть ли опасность для Земли

Алексей Тесля
1 сентября 2025, 02:30
В отличие от большинства комет, 3I/ATLAS не выделяет привычный водяной пар или угарный газ.
Главное:

  • Межзвёздная комета 3I/ATLAS выбрасывает в космос огромное количество углекислого газа
  • Комета казалась крупнее из-за яркой комы — облака газа и пыли

Таинственный космический объект, недавно пролетевший через Солнечную систему, оказался ещё более необычным, чем предполагали учёные.

Речь идёт о межзвёздной комете 3I/ATLAS, которая, как выяснилось в ходе новых наблюдений, значительно меньше, чем считалось ранее, но при этом выбрасывает в космос огромное количество углекислого газа — около 940 триллионов молекул каждую секунду, пишет Daily Mail.

Это открытие говорит о том, что 3I/ATLAS, вероятно, сформировалась в звёздной системе с условиями, отличными от тех, что существуют в нашей. Кометы, рожденные за пределами Солнечной системы, могут иметь совершенно иную структуру и поведение.

Ранее считалось, что диаметр объекта может быть больше, но уточнённые данные NASA показывают, что размер ядра — всего около 2,7 километра. Комета казалась крупнее из-за яркой комы — облака газа и пыли, окружающего её и отражающего солнечный свет.

Кроме компактного размера, ученых удивил состав: в отличие от большинства комет, 3I/ATLAS не выделяет привычный водяной пар или угарный газ. Вместо этого её активность связана преимущественно с выбросом CO₂. Также комета покрыта водяным льдом, что делает её ещё более уникальной.

Интересно и то, что объект не имеет характерного хвоста — потока газа и пыли, как у обычных комет. Вместо этого у него плотное, равномерное облако. Почему это так — пока неясно, но одной из версий остаётся активный выброс CO₂.

Траектория 3I/ATLAS не связана с гравитацией Солнца — комета просто пролетает мимо и уходит обратно в межзвёздное пространство. Это лишь третий известный объект, прибывший в нашу систему извне. Учёные считают, что он может быть даже старше самого Солнца, возраст которого оценивается в 4,6 миллиарда лет.

Неопознанный объект в космосе: мнение ученых

Астрономам удалось зафиксировать загадочный объект вблизи Земли, применив инновационный способ наблюдения.

Учёные использовали земную тень в качестве природного фильтра, что позволило избавиться от визуальных помех, создаваемых спутниками и космическим мусором.

Благодаря этому методу стало возможным выявить объект, который в обычных условиях теряется на фоне множества искусственных следов на небосклоне.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Редакционная политика сайта Главред

наука комета космос
