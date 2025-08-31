Укр
Как пережить удар молнии: научный взгляд на защиту во время грозы

Марина Иваненко
31 августа 2025, 14:24
Как пережить удар молнии и избежать опасности грозы? Советы, объясняющие, как пережить удар молнии благодаря научным методам и правильному поведению.
Как пережить удар молнии
Как пережить удар молнии / Коллаж: Главред, скриншоты

Каждый из нас задумывался над тем, что делать, если гроза застанет врасплох. Лучшая защита во время грозы может показаться нелогичной, тогда как лежать на земле - худшая идея. Как молния поражает определенные объекты, как она влияет на человеческий организм и что на самом деле стоит делать, чтобы спасти свою жизнь? Главред расскажет подробнее.

Почему молния выбирает определенные объекты

Молния - это мощный поток электронов, который ищет самый легкий путь от облака к земле. Лучшим проводником этого тока является металл и объекты с высоким содержанием воды (включая человека). Именно поэтому молния часто ударяет в металлические конструкции или самые высокие точки местности, имеющие наименьшее электрическое сопротивление. Этот принцип объясняет, почему молния поражает деревья, столбы, а иногда и людей, если они на открытой местности являются самым высоким объектом.

Как молния поражает человека и что такое "шаговое напряжение"

Прямой удар молнии - редкое, но чрезвычайно опасное явление. Он может вызвать инфаркт, ожоги или остановку дыхания. Более распространенная опасность - "шаговое напряжение". Оно возникает тогда, когда молния ударяет в землю неподалеку. Электрический ток, растекающийся по поверхности почвы, создает разницу потенциалов. Если человек стоит и касается земли двумя ногами, ток может пройти через его тело. Именно поэтому ложиться на землю во время грозы опасно: чем больше площадь контакта с грунтом, тем выше риск поражения.

Видео о том, что делать, если вы попали под грозу, можно посмотреть здесь:

Научные способы защиты от молнии

  • Принцип "клетки Фарадея". Это самый эффективный метод защиты, основанный на свойстве металлических объектов проводить ток только по внешней поверхности. Внутри такого объекта электрического поля нет. Автомобиль - идеальный пример "клетки Фарадея": если в него попадет молния, весь ток пройдет по корпусу и не нанесет вреда пассажирам. По аналогии, даже средневековые металлические доспехи частично защищали воинов от прямого удара молнии.
  • Поза для выживания на открытой местности. Если вы оказались на открытой территории без укрытия, нужно минимизировать площадь контакта с землей и устранить разницу потенциалов. Ложиться категорически запрещено. Лучше всего присесть на корточки и плотно соединить ступни - это уменьшит риск поражения от шагового напряжения.
  • Лучшее решение - укрытие. Самую надежную защиту во время грозы обеспечивает помещение с металлическим каркасом или автомобиль. Это единственный способ полностью обезопасить себя от молнии.
  • Знание этих простых правил может спасти жизнь. Используя законы физики, можно значительно повысить шансы на выживание даже в самой опасной ситуации.

Об источнике: "Интересная наука"

YouTube-канал "Цікава наука" - это украиноязычный проект, который адаптирует мировые научно-популярные видео для широкой аудитории. Канал публикует ролики по биологии, физике, географии, астрономии и математике в переводе и озвучке на украинском языке. Темы подаются просто, с примерами, которые легко воспринимаются даже подростками. Особенность канала - высокое качество перевода и сохранение оригинальной структуры подачи материала. Видео набирают тысячи просмотров и пользуются популярностью среди учеников, студентов и взрослых. "Цікава наука" - один из самых популярных научно-образовательных YouTube-каналов в украинском сегменте.

    Вода универсальный растворитель - почему не все вещества растворяются

    21:27

    "Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска

    21:24

    Галкин показал молодую и счастливую Пугачеву: как она выглядит

    21:18

    Логотип Ferrari означает не то, что думает большинство: в чем секрет "гарцующего коня"

    20:31

    WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

    20:23

    Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

    19:48

    Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

    19:43

    В Одесской области в ДТП попал мэр города Рени: его мать погибла

    19:24

    Запад отправит в Украину меньше иностранных военных из-за Путина - СМИ

    19:15

    Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кражаВидео

