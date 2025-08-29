Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Угрозы нашей планете: что разрушает Землю и почему

Марина Иваненко
29 августа 2025, 21:49
49
Угрозы нашей планете становятся все более опасными. Глобальные угрозы планете - изменение климата, загрязнение и потеря природы
Что угрожает планете?
Что угрожает планете? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что разрушает Землю
  • Причины разрушения планеты

Земля - это наш единственный дом, однако он находится в опасности. Современные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, - результат десятилетий необдуманной деятельности человека, приведшей к глобальным экологическим кризисам. Изменение климата, загрязнение, потеря биоразнообразия - лишь часть того, что угрожает будущему всего живого. Осознание этих проблем - первый шаг к их решению, ведь каждый из нас является частью этой глобальной системы. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Изменение климата и парниковый эффект

Главной причиной разрушения планеты ученые называют ускорение изменения климата, вызванное антропогенными факторами (деятельностью человека). Этот процесс происходит из-за выбросов парниковых газов (углекислый газ и метан), которые задерживают тепло в атмосфере, подобно одеялу, и вызывают рост средней температуры на планете.

Нефть, газ и уголь, используемые для производства энергии, транспорта и промышленности, являются крупнейшими источниками выбросов СО₂.Леса, особенно тропические, - естественные легкие планеты, поскольку поглощают углекислый газ. Массовая вырубка уменьшает эту способность и приводит к выбросу углерода, который накапливался в деревьях и в почве. выращивание крупного рогатого скота и рисовые поля выделяют значительное количество метана, который имеет сильный парниковый эффект.

Видео о том, какие угрозы имеет Земля, можно посмотреть здесь:

Загрязнение воды, воздуха и почвы

Загрязнение - вторая большая угроза, которая непосредственно вредит экосистемам и здоровью человека. Промышленные отходы, пестициды и гербициды из сельского хозяйства, а также бытовые стоки загрязняют реки, озера и океаны. В результате гибнут водные обитатели, а вода становится непригодной для питья.

Пластик, который почти не разлагается, представляет огромную проблему для окружающей среды. Ежегодно миллионы тонн пластика попадают в океаны, где животные принимают его за пищу, что приводит к их гибели. Микропластик проникает в пищевые цепи, создавая прямую угрозу для здоровья людей.

Выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов и сжигание отходов вызывают смог, кислотные дожди и респираторные заболевания.

Потеря биоразнообразия

Некоторые виды растений и животных исчезают чрезвычайно быстро, что нарушает экологический баланс и может иметь непредсказуемые последствия для всей планеты.

Расширение городов и сельского хозяйства, строительство дорог и другой инфраструктуры уничтожает леса, болота и другие естественные места обитания, вытесняя или полностью уничтожая тысячи видов. Незаконная охота и рыбалка, а также чрезмерный коммерческий вылов истощают популяции животных, что может привести к их исчезновению. Занесение чужеродных видов в новые экосистемы нарушает их баланс, ведь такие виды часто вытесняют местные, которые не имеют от них защиты.

Главная причина этих разрушительных процессов - ненасытное потребление, которое лежит в основе современного экономического устройства. Человечество использует больше ресурсов, чем планета способна восстановить. Чтобы остановить разрушение, нам необходимо пересмотреть свой образ жизни: уменьшить потребление, отказаться от одноразового пластика и перейти на возобновляемые источники энергии.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA

YouTube-канал Ridddle UA - украиноязычный научно-популярный проект с более чем 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:13Украина
"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

20:06Политика
Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Последние новости

23:20

Разрушит жир за считанные секунды: чем пробить засор в раковине

22:50

Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг

22:10

Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска

22:10

Удачный день: Ермак раскрыл подробности переговоров с Уиткоффом

21:49

Угрозы нашей планете: что разрушает Землю и почему

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
21:23

Есть ли угроза захвата РФ всей Украины: у Трампа сделали заявление

21:13

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:12

Цифры впечатляют: где самые высокие и низкие зарплаты в Украине

21:08

Как на самом деле появились камни и драгоценности

Реклама
20:48

Что нельзя делать с постелью в этот день: праздник и приметы 30 августа

20:39

Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответилВидео

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:26

Сможет ли Украина вернуть оккупированные РФ земли: неожиданный прогнозВидео

20:06

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

19:52

Доллар и евро безумно взлетели - установлен новый курс валют на 1 сентября

19:39

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:33

"Автоматически были списаны деньги": клиенты Ощадбанка возмущены "новой услугой"

19:25

От пауков не останется и следа: сработает один простой и дешевый ингредиентВидео

19:12

Все время ноет: предательница Анна Asti хлебнула тяжелой жизни в РФ

18:43

ЕС направит военных инструкторов в Украину после перемирия – Каллас

Реклама
18:30

Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака

18:27

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

17:48

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в КиевеВидео

17:47

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА

17:37

На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

17:36

Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

Реклама
14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на сегодня 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять