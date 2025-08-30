Европе грозит "вечная мерзлота": атлантическое течение на грани коллапса

Причина угрозы — глобальное потепление, которое нарушает процесс охлаждения и опускания морской воды в северных широтах.

Важная система океанических течений может прекратить своё существование

Если эта система обрушится, возможны серьёзные климатические последствия

Европейские исследователи предупреждают: важная система океанических течений — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — может прекратить своё существование.

Это может произойти после 2100 года, особенно если уровень выбросов парниковых газов останется высоким, пишет Daily Mail.

AMOC можно представить как огромный "конвейер" тёплой воды, который перемещает её из тропических широт к северной Атлантике. Ключевую роль в этом процессе играет Гольфстрим — мощное течение, согревающее восточное побережье США, а также способствующее мягкому климату в северо-западной Европе и других регионах.

Если эта система обрушится, возможны серьёзные климатические последствия:

холодные зимы и засушливое лето в северо-восточной части США,

повышение уровня моря на восточном побережье,

сбои в работе рыболовной отрасли,

изменение режимов осадков по всему миру.

Причина угрозы — глобальное потепление. Оно нарушает процесс охлаждения и опускания морской воды в северных широтах. Вода становится теплее и менее солёной, что мешает естественному "топливу" AMOC. Это запускает замедление течения, которое может привести к полному останову.

Учёные подчёркивают: чтобы избежать такого сценария, необходимо как можно быстрее сократить выбросы парниковых газов. Но некоторые климатические модели уже указывают, что критическая точка может быть близко — и времени на действия остаётся всё меньше.

Новый океан на Земле: что известно

На востоке Африки может появиться новый океан — к такому выводу пришли учёные, изучающие геологические процессы в Афарском регионе.

Исследователи давно предполагали, что под этой частью континента существует так называемый мантийный апвеллинг — восходящий поток раскалённого вещества из глубин Земли. Но до недавнего времени его форма, состав и взаимодействие с тектоническими плитами оставались малоизученными.

Благодаря новому исследованию специалисты смогли получить более точное представление о структуре и поведении этой геодинамической системы. По их мнению, процессы, происходящие под Афаром, могут со временем привести к расколу континента и образованию нового океанического бассейна.

