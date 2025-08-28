Георгий Кистяковский: ученый из Киева, ставший советником президента США

Георгий Кистяковский, украинский ученый, чье наследие поражает. Биография Кистяковского охватывает путь от Киева до Гарварда и участие в Манхэттенском проекте.

Имя Георгия Кистяковского малоизвестно в Украине, хотя он является одной из самых выдающихся фигур в мировой науке. Он оставил след не только в химии и физике, но и стал ключевой фигурой в истории ХХ века. Кистяковский сыграл важную роль в создании первой атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта, а впоследствии стал советником президента США. Путь ученого от Киева до лабораторий Гарварда - яркий пример того, как талант и настойчивость могут изменить ход истории. Главред расскажет подробнее.

Биографические сведения и ранняя карьера

Георгий Кистяковский родился в Киеве 18 ноября 1900 года в интеллигентной семье. Его дед, Александр Кистяковский, был известным юристом и криминологом, а отец, Богдан Кистяковский, - выдающимся философом и социологом. Такое наследие с раннего возраста сформировало его стремление к науке и знаниям.

После окончания гимназии, в годы гражданской войны, Георгий служил в Белой армии. В 1920 году он эмигрировал в Турцию, а затем - в Югославию. Через некоторое время переехал в Германию, где поступил в Берлинский университет и учился под руководством известного физико-химика Макса Боденштайна. В 1925 году защитил докторскую диссертацию.

В 1926 году Кистяковский переехал в США и работал в Принстонском университете. Его исследования в области физической химии принесли ему признание. В 1930 году он стал профессором химии Гарвардского университета, а уже в 1933 году получил американское гражданство.

Участие в Манхэттенском проекте

В 1944 году, во время Второй мировой войны, Кистяковский присоединился к Манхэттенскому проекту - секретной программе США по разработке ядерного оружия. Он возглавил отдел взрывчатых веществ в Лос-Аламосе. Перед ним стояла задача: создать систему, которая обеспечит симметричный взрыв для сжатия плутониевого ядра - так называемую имплозию.

Именно Кистяковский разработал линзовую систему из взрывчатки, которая стала критически важной для успешного испытания. 16 июля 1945 года на полигоне в Нью-Мексико состоялось испытание "Тринити". Взрыв превзошел все ожидания и подтвердил гениальность разработки Кистяковского. Роберт Оппенгеймер, который сначала сомневался в успехе метода имплозии, признал талант ученого.

Послевоенная карьера и общественная деятельность

После войны Кистяковский продолжил научную деятельность, но его опыт сделал его также весомой фигурой в сфере государственной политики. С 1959 по 1961 год он был специальным помощником президента США Дуайта Эйзенхауэра по вопросам науки и технологий. На этой должности сыграл ключевую роль в формировании научной политики страны в период холодной войны.

В 1968 году он подал в отставку в знак протеста против войны во Вьетнаме. Этот поступок засвидетельствовал его высокие моральные принципы и неприятие милитаризации науки.

Кистяковский был членом многих научных академий и получил многочисленные награды, среди которых Медаль Франклина и Национальная медаль за науку.

Ученый умер в 1982 году, оставив после себя наследие выдающегося ученого, чьи работы изменили мир, а также принципиального человека, который не побоялся идти против системы ради собственных убеждений.

