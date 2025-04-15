Земля не всегда была голубой: ученые дали неожиданный ответ

Это открытие может помочь искать жизнь на других планетах.

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Зеленые океаны могли существовать миллиарды лет назад / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Вкратце:

Ученые выяснили, что в архейскую эру океаны были зелеными

На острове Иво найден природный аналог таких условий

Современные космонавты называют нашу планету "голубым мрамором", однако миллиарды лет назад она имела совсем другой вид. Новое исследование ученого Таро Мацуо из Университета Нагоя, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, свидетельствует: в прошлом океаны Земли могли быть зелеными из-за высокой концентрации железа.

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С помощью численного моделирования исследователи выяснили, что в архейскую эру подводный свет имел преимущественно зеленый спектр - результат оседания окисленного железа Fe(III). Именно в такой среде могли эволюционировать фотосинтезирующие организмы, приспосабливаясь к имеющемуся свету.

"Поверхность планеты не только химически и физически менялась геологическими событиями в течение 4,5 миллиардов лет, но и формировалась жизнью с момента ее появления." - отмечает Мацуо.

В 2023 году на острове Иво ученый нашел природный аналог древних океанов - местные гидротермальные источники окрашивают воду в зеленый цвет из-за содержания железа. Анализ показал, что уже на глубине 5,5 метра преобладает зеленый спектр, а местные цианобактерии адаптированы именно к таким условиям.

Это открытие может помочь не только глубже понять историю Земли, но и стать ключом к обнаружению жизни на других планетах - ведь зеленые океаны могут указывать на биологическую активность, которую можно заметить даже на больших расстояниях.

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Напомним, Главред узнал из открытых источников, с какой целью строились пирамиды и какие особенности в строительстве учитывали египтяне.

Также в Иерусалиме археологи, исследующие территорию Церкви Гроба Господня, обнаружили доказательства существования древнего сада, что, вероятно, соответствует описанию из Нового Завета.

Кроме того, ученые долгое время не могли объяснить странные периодические радиоволны, поступавшие из нашей галактики - они были похожи на известные быстрые радиовсплески, но имели свои уникальные особенности. Недавно астрономам удалось выяснить их источник, и открытие оказалось просто шокирующим и не похожим ни на какие другие.

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