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Астрономы открыли аж четыре новые планеты: есть ли там инопланетная жизнь

Даяна Швец
13 марта 2025, 14:45
157
По мнению астрономов, найденные объекты являются каменистыми планетами.
космос, планеты, земля
Ученые зафиксировали одни из самых маленьких известных экзопланет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Астрономы подтвердили существование четырех миров возле звезды Барнарда
  • Ученые открыли самые маленькие скалистые экзопланеты

Астрономы обнаружили несколько планет, вращающихся вокруг звезды Барнарда, которая находится всего в 6 световых годах от Земли. Как сообщает Главред со ссылкой на Earth.com, согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters, эти планеты имеют массу, составляющую лишь 20-30 % от земной, а полный оборот вокруг своей звезды совершают за считанные дни.

Звезду Барнарда открыли в 1916 году благодаря работе астронома Э. Э. Барнарда в Йеркской обсерватории. Она является ближайшей к Солнцу одиночной звездной системой.

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Чтобы зафиксировать новые экзопланеты, ученые использовали специализированный инструмент MAROON-X, установленный на телескопе Gemini на Гавайях. Этот прибор позволяет обнаруживать слабые колебания в световом сигнале звезды. Благодаря этому методу удалось зафиксировать три планеты, вращающиеся вокруг звезды Барнарда.

Четвертую планету заметили после объединения полученных данных с информацией, собранной другим инструментом - ESPRESSO, работающим в Чили.

"Мы наблюдали в разное время ночи в разные дни. Они находятся в Чили; мы на Гавайях. Наши команды вообще не координировали свои действия друг с другом", - сказал автор исследования Ритвик Басант. "Это дает нам большую уверенность в том, что это не фантомы в данных".

Ученые предполагают, что найденные объекты являются каменистыми планетами, хотя их точный состав еще предстоит выяснить. Пока что ученые не могут точно сказать, может ли существовать жизнь на этих планетах. Однако, если там есть атмосфера и вода, нельзя полностью исключать возможность существования микробной жизни.

Звезда Барнарда теперь известна как система с одними из самых маленьких подтвержденных экзопланет. Большинство открытых до сих пор скалистых планет обычно превосходят Землю по размерам.

Что интересно, недавно астрономам удалось выяснить источник странных периодических радиоволн, поступавших из нашей галактики.

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