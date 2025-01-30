Большая загадка для человечества: зачем ученые исследуют Луну

Влияние на Землю единственного спутника планеты объясняет, зачем изучают Луну.

https://science.glavred.info/bolshaya-zagadka-dlya-chelovechestva-zachem-uchenye-issleduyut-lunu-10635284.html Ссылка скопирована

Зачем изучать Луну / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем интересна история изучения Луны

На каком этапе изучения Луны сейчас

Исследователи издавна стремятся понять происхождение, влияние на нашу планету и возможности для будущей колонизации Луны из-за ее таинственного света и фаз.

Главред узнал, что произошло в 1970 году из истории изучения Луны, как исследование спутника Земли изменилось сегодня и зачем колонизировать Луну.

видео дня

Одним из ключевых событий в истории изучения Луны стал 1970 год, когда Советский Союз осуществил первую в истории успешную автоматическую доставку лунного грунта на Землю с помощью миссии "Луна-16".

Как пишет Википедия, это стало значительным достижением в космических исследованиях, ведь позволило ученым изучать состав и свойства лунного реголита без необходимости участия человека.

Если говорить о том, что обнаружили на Луне ученые, то в течение многих лет исследований они установили причину образования спутника Земли - он образовался в результате столкновения планеты с большим космическим объектом примерно 4,5 миллиарда лет назад.

Кроме этого удалось исследовали геологическое строение спутника и подтвердить его вулканическое прошлое и выявить наличие водяного льда в теневых кратерах у полюсов.

Исследователи также определили, что будет, если не будет Луны. Если бы ее не существовало, наша планета могла бы иметь хаотичные смены времен года, что сделало бы жизнь на Земле гораздо сложнее.

Однако на этом ученые не останавливаются и стремятся колонизировать Луну, ведь это может открыть новые возможности для человечества, в частности дать больше ресурсов, и способствовать подготовке к полетам на Марс.

Читайте также:

Что известно о Луне? Луна - единственный естественный спутник планеты Земля. Второй по яркости объект на земном небосклоне после Солнца и пятый по величине спутник планет Солнечной системы. Первое и единственное внеземное тело естественного происхождения, на котором побывал человек. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны - 384 400 км, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред