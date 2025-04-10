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Какого цвета радуги реально не существует: ученые рассказали об "иллюзии мозга"

Юрий Берендий
10 апреля 2025, 18:43
521
Ученые рассказали, как мозг создает фиолетовый цвет, который не существует в видимом спектре, в частности на радуге и почему люди видят несуществующий оттенок.
Какого цвета радуги реально не существует: ученые рассказали об
Какого цвета радуги на самом деле не существует - как человек видит цвета / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

  • Какого цвета нет в мире
  • Какой цвет не настоящий

Ученые выяснили, что когда мы одновременно воспринимаем красный и синий свет, которые являются цветами с противоположных концов видимого спектра - это дезориентирует зрение и мозг. Чтобы преодолеть это противоречие, мозг "сгибает" линейный спектр в круг, соединяя эти два цвета в фиолетовый. Об этом сообщает Daily Mail.

Главред выяснил, какие цвета не существуют в природе.

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Какой цвет мы на самом деле не видим

Несмотря на то, что фиолетовый цвет мы действительно видим, он является результатом обработки мозгом конфликтной информации от красных и синих длин волн, а не отдельным спектральным цветом.

Для описания видимого спектра используют аббревиатуру ROYGBIV (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet), однако фиолетовый, как его воспринимает мозг, не является чистым спектральным цветом. Термин "фиолетовый" обычно употребляют в отношении самых коротких видимых волн, но на самом деле он создается мозгом искусственно.

Зрительные рецепторы в глазу (колбочки) отвечают за восприятие цвета. Существует три их типа:

  • S-колбочки реагируют на короткие волны (синие и фиолетовые),
  • M-колбочки - на средние (зеленые и желтые),
  • L-колбочки - на длинные (красные и оранжевые).

Можно сделать вывод, что фиолетовый цвет появляется как следствие одновременной активации S- и L-колбочек, то есть как своеобразная "иллюзия", созданная мозгом.

Отмечается, что каждый тип колбочек в сетчатке глаза настроен на восприятие определенного диапазона длин волн видимого света.

Ученые добавляют, что когда в глаз попадает свет определенного цвета, активируются соответствующие колбочки, которые передают сигналы через зрительный нерв. Эти сигналы сначала обрабатывает таламус - центр, отвечающий за обработку сенсорной информации, после чего они поступают в зрительную кору головного мозга.

В зрительной коре анализируется, какие колбочки были активированы и насколько интенсивно, что позволяет мозгу точно идентифицировать цвет. Например, если свет имеет длину волны между синим и зеленым, активируются как S-колбочки (синие), так и M-колбочки (зеленые), и мозг сравнивает степень их активации для точного определения цвета.

"Эта система позволяет нам видеть не только основные цвета, но и промежуточные оттенки между ними, такие как чирок или бирюза. В общем, наши глаза и мозг могут распознавать более миллиона различных цветов", - говорится в материале.

Можно было бы подумать, что мозг воспринимает фиолетовый как обычную смесь красного и синего, однако из-за того, что эти цвета находятся на противоположных концах спектра видимого света, такая комбинация не должна создавать новый цвет - по крайней мере с точки зрения физики.

Ученые указывают на то, что в случае одновременной активации S-колбочек (синий/фиолетовый свет) и L-колбочек (красный свет) мозг оказывается в ситуации, которую он не может легко интерпретировать. Чтобы решить это противоречие, мозг "сворачивает" линейный спектр в круг, соединяя красный и синий - так и возникает фиолетовый.

По сути, мозг создает иллюзию - фиолетовый является цветом, которого физически не существует в спектре света, но мы все равно видим его благодаря особенностям нашего восприятия.

Несмотря на это, фиолетовый имеет глубокое символическое значение в культуре - он ассоциируется с роскошью, властью, мистикой и магией.

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Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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