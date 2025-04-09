Исследователи проанализировали 8000 окаменелостей из Северной Америки.

https://science.glavred.info/vimirannya-dinozavriv-bulo-do-padinnya-asterojida-vcheni-rozviyali-mif-10654466.html Ссылка скопирована

Ученые поставили под сомнение предыдущую теорию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко об исследовании:

Исследователи изучили 8000 окаменелостей из Северной Америки

Обнаружили, что многообразие динозавров могло не уменьшаться

Согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Впрочем, исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что это мнимое уменьшение численности динозавров может быть лишь результатом неполноты окаменелой летописи. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

видео дня

Специалисты проанализировали более 8 000 окаменелостей из Северной Америки, охватив период в 18 миллионов лет перед катастрофическим ударом.

"Половина окаменелостей, которые мы имеем того времени, были найдены в Северной Америке. Наши выводы намекают на то, что по крайней мере в этом регионе динозавры, возможно, были лучше, чем предполагалось ранее, накануне столкновения с астероидом, потенциально с большим разнообразием видов, чем мы видим в необработанных камнях", - сказал доктор Крис Дин, ведущий автор из UCL Earth Sciences. Рекомендуем: Большая загадка ученых: зачем в Египте строили пирамиды

Нехватка окаменелостей не мешает исследованию

Чтобы смоделировать потенциальный ареал четырех групп динозавров, ученые поделили Северную Америку на сетку и оценили количество участков, которые эти животные могли бы заселить в разные периоды.

Сокращение количества окаменелостей они связали преимущественно с геологическими изменениями, которые уменьшили количество доступных для исследования участков мелового периода.

Интересную закономерность обнаружили в случае с цератопсами: их останки чаще встречаются в более поздние периоды. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что эти динозавры населяли равнинные местности, которые появились после отступления внутреннего моря - в этих условиях вероятность сохранения окаменелостей была выше.

По мнению соавтора исследования Алессандро Кьяренци, заметное сокращение количества видов, вероятно, является результатом уменьшенного "окна отбора проб", вызванного геологическими трансформациями.

Больше интересного из мира науки

Как ранее сообщал Главред, что в современных подводных лодках кислород получают несколькими способами. Прежде всего, используются специальные электрохимические генераторы, которые путем электролиза воды разлагают ее на водород и кислород. Этот процесс позволяет постоянно пополнять запасы кислорода на борту.

Кроме того, если посмотреть на Австралию из космоса, ее поверхность больше напоминает Марс, чем типичный земной ландшафт. А все из-за насыщенного цвета континента.

Также астрономы обнаружили несколько планет, вращающихся вокруг звезды Барнарда, которая находится всего в 6 световых годах от Земли.

Что за ресурс - Earth.com? Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред