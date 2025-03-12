'Нечто тайное' посылает сигналы из космоса: ученые раскрыли загадку десятилетия

По словам астрономов, это первый зафиксированный случай, когда двойная звездная система вызывает радиоимпульсы.

https://science.glavred.info/nechto-taynoe-posylaet-signaly-iz-kosmosa-uchenye-raskryli-zagadku-desyatiletiya-10646591.html Ссылка скопирована

Найден источник таинственных радиоволн / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что на самом деле создает радиоизлучение из глубокого космоса

Как красные и белые карлики создают радиоволны во Вселенной

Ученые долгое время не могли объяснить странные периодические радиоволны, поступавшие из нашей галактики - они были похожи на известные быстрые радиовсплески, но имели свои уникальные особенности. Недавно астрономам удалось выяснить их источник, и открытие оказалось просто шокирующим и не похожим ни на какие другие. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, сообщает Главред со ссылкой на ScienceAlert.

"Известно несколько сильно намагниченных нейтронных звезд, или магнетаров, которые излучают радиоимпульсы с периодом в несколько секунд", - говорит астрофизик Чарльз Килпатрик из Северо-Западного университета в США.

видео дня

"Некоторые астрофизики также утверждали, что источники могут излучать импульсы через регулярные промежутки времени, поскольку они вращаются, и мы видим радиоизлучение только тогда, когда источник возвращается к нам. Теперь мы знаем, что по крайней мере некоторые длиннопериодические радиопереходные процессы происходят от двойных систем. Мы надеемся, что это побудит радиоастрономов локализовать новые классы источников, которые могут возникать из двойных систем нейтронных звезд или магнетаров", - отмечают ученые.

Анализ архивных данных радиотелескопа LOFAR показал, что загадочные импульсы поступают на Землю в течение почти десяти лет. Они несколько напоминают быстрые радиовсплески - высокоэнергетические радиоволны, которые, как считается, образуются на магнетарах (нейтронных звездах с самым сильным магнитным полем во Вселенной). Однако, что интересно и еще больше запутывало ученых, эти радиоимпульсы имели существенные различия.

"Импульсы, излучаемые ILT J1101+5521, приходили как часы, каждые 125,5 минут, с более низкими энергиями, чем обычно наблюдаются для быстрых радиовсплесков, и продолжительностью, которая варьировалась, но в среднем составляла около минуты. Механизм этих сигналов должен был существенно отличаться от быстрых радиовсплесков. Маленькие звезды, которые находятся далеко, как правило, тусклые и трудно различимы", - говорится в материале.

Таким образом, с помощью наземных оптических телескопов ученые выяснили, что источником сигнала является двойная звездная система ILT J1101+5521, расположенная в 1645 световых лет от Земли.

Она состоит из красного карлика и белого карлика:

Красные карлики - это самые распространенные в нашей галактике звезды, которые имеют меньшие размеры и светимость, чем Солнце.

Белые карлики - остатки умерших звезд, которые, хотя и малы, чрезвычайно плотные.

"Эти два крошечных объекта расположены так близко друг к другу, что их орбитальный период составляет чуть более двух часов. Доказательством стало полное двухчасовое наблюдение за красным карликом, который, казалось, раскачивался туда-сюда на месте - верный признак того, что он гравитационно связан с другим объектом, слишком маленьким и тусклым, чтобы его увидеть. Единственный известный объект, который бы подошел, - это белый карлик. Эти два объекта расположены так близко друг к другу, что с каждой орбитой их магнитные поля и плазма в них сталкиваются, создавая всплеск радиоволн, которые затем распространяются по галактике", - объясняют ученые.

Открытие является настолько уникальным, ведь это первый зафиксированный случай, когда двойная звездная система вызывает радиоимпульсы. Хотя они не являются быстрыми радиовсплесками, астрономы предполагают, что некоторые источники загадочных радиоволн во Вселенной - в частности периодические быстрые радиовсплески - могут быть результатом двойного взаимодействия.

Также ранее рассказывалось, зачем ученые исследуют Луну.

Больше интересных новостей:

Что известно о ScienceAlert? ScienceAlert - это независимое онлайн-издание и источник новостей, который публикует статьи о научных исследованиях, открытиях и результатах. Журналисты стремятся донести сложные научные концепции до широкой аудитории, используя понятный язык и привлекательный формат. Издание охватывает широкий спектр научных тем, включая астрономию, физику, биологию, медицину и другие. Издание имеет большую аудиторию читателей со всего мира и часто цитируется в других новостных источниках - по состоянию на 2020 год ScienceAlert привлекает более 11 миллионов читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред