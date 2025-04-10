Раскопки на месте, где был распят Иисус: находка удивила ученых

Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

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Археологические исследования на территории Церкви Гроба Господня / коллаж: Главред, фото: ua .depositphotos.com

Кратко о главном:

Франческа Стасолла подтвердила важность находки: семена и пыльца, найденные в слоях земли, указывают на сад

Раскопки доказывают, что территория использовалась для земледелия еще в I веке н. э.

В Иерусалиме археологи, исследующие территорию Церкви Гроба Господня, обнаружили доказательства существования древнего сада, что, вероятно, соответствует описанию из Нового Завета, пишет Fox News.

На месте раскопок найдены остатки оливковых деревьев и виноградной лозы, которые датируются примерно 2000 годами.

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О важном открытии сообщила Франческа Стасолла - профессор археологии Римского университета Сапиенца. Она отметила, что ключевым доказательством стали образцы семян и пыльцы, найденные в почвенных слоях вокруг святыни.

"Постепенно каменоломня была заброшена, и после окончания добычи камня ее стали использовать под сельскохозяйственные угодья и гробницы. Видимо, такой вид она имела в I веке нашей эры", - сказала профессор.

По словам исследователей, нынешние находки подтверждают, что эта территория использовалась для земледелия еще до того, как стала религиозным центром. Кроме того, во время раскопок обнаружены многочисленные артефакты, включая предметы железного века.

Церковь Гроба Господня, возведенная в 326 году, является одним из главных христианских паломнических центров. Ее первоначальное сооружение было разрушено в 1009 году по приказу исламского правителя аль-Хакима би-Амр-Аллаха. Нынешние раскопки стали первым масштабным реставрационным проектом в храме за последние 200 лет.

По словам Стасолли, исследования продолжаются во всех доступных зонах церкви, которые принадлежат к различным религиозным общинам. Она отмечает, что результаты исследований помогают лучше понять историческое развитие Иерусалима и его сакральное значение в христианской традиции.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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