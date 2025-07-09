Археологи открыли город возрастом 3500 лет: чем находка в Андах удивила ученых

Вы узнаете:
- Как Пенико мог выжить после исчезновения Караля
- Что нашли археологи за 8 лет исследований
- Почему этот город считают торговым хабом эпохи бронзы
На севере Перу археологи обнаружили древний город Пенико, которому примерно 3500 лет. Открытие сделали в провинции Барранка, в 200 км от Лимы, на высоте 600 метров над уровнем моря, сообщает BBC Украина.
Как отмечают исследователи, Пенико был важным торговым центром, который соединял регионы тихоокеанского побережья, Анд и Амазонии. Его основание датируется 1800-1500 годами до н.э. - временем, когда на других континентах формировались первые крупные цивилизации.
За восемь лет раскопок специалисты обнаружили на территории Пенико 18 сооружений - в частности храмы, жилые комплексы, а также церемониальные артефакты, глиняные фигурки людей и животных, бусы из ракушек и каменных бусин.
Город расположен вблизи долины Супе - места, где около 5000 лет назад возникла древнейшая известная цивилизация Америки - Караль. Археологи связывают Пенико с ее наследием.
"Город Пенико лежал в стратегическом месте на перекрестке торговых путей и обмена между общинами побережья, высокогорья и джунглей", - заявила доктор Рут Шейди, руководитель исследования Пенико и известных раскопок в Карале в 1990-х годах.
По словам археолога Марко Мачакуая, сотрудника министерства культуры Перу, эта находка подтверждает преемственность и развитие цивилизации Караль.
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Об источнике: BBC
Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.
По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.
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