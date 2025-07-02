Ученые вживили мышам человеческий "ген языка": результаты поразили

Изменение одного гена достаточно серьезно повлияло на поведение подопытных животных.

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Что показало новое исследование на мышах / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Какой ген ввели мышам

Как повлиял человеческий ген речи на мышей

Американские ученые впервые ввели мышам человеческую версию гена речи. Как пишет IFLScience, это привело к тому, что мыши начали издавать совсем другие звуки.

Главред узнал, что исследователи из Университета Рокфеллера под руководством Роберта Б. Дарнелла провели уникальный эксперимент. Они взяли один человеческий ген, связанный с речью, и перенесли его в ДНК мышей.

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Речь идет о NOVA1 - гене, который контролирует работу других генов в мозге, особенно тех, которые отвечают за голос, коммуникацию и движения мышц. После того, как мыши получили этот ген, их писк заметно изменился.

Вокализация мышей изменилась как и у маленьких, так и у взрослых мышей. Последние изменили звуки, которые используют для "ухаживания" и более высокие. Это показало, что незначительные изменения в генах сильно влияют на поведение живых организмов, связанное с речью.

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