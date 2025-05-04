Из-за Китая замедлилось вращение Земли и изменилось время - ученые NASA

Ученые ответили, насколько устойчива планета к такому замедлению.

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Ученые прокомментировали влияние китайской ГЭС на Землю / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Вы узнаете:

Что влияет на вращение Земли

Катастрофическое ли влияние китайского сооружения на движение планеты

Ученые NASA обнаружили, что гигантская гидротехническая конструкция в Китае - знаменитая плотина "Три ущелья", имеет потенциал влиять на вращение целой планеты.

Главред узнал, что эта китайская гидроэлектростанция была построена в 2012 году и до сих пор считается крупнейшей в мире по установленной мощности. Ее длина достигает более 2,3 километра, а максимальная высота составляет 185 метров.

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Как пишет Yahoo News, плотина способна удерживать около 40 кубических километров воды, а это почти 10 триллионов галлонов. И именно эта колоссальная масса воды, по словам доктора Бенджамина Фонга Чао из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, вызвала небольшое, но измеряемое замедление вращения Земли на примерно 0,06 микросекунды.

Доктор Чао отметил, что даже в масштабах Вселенной такое влияние мизерное, а его эффект "равен чуть более трех дней за 13,8 миллиарда лет".

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