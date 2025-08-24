Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

Медики выделяют несколько причин сезонного всплеска COVID-19 летом.

Главное:

Рост количества инфицированных наблюдается во многих странах

Эксперты выделяют три главных фактора

С каждым летом с начала пандемии фиксируется рост числа случаев COVID-19. Это связано с тем, что вирус продолжает мутировать, а появление новых его форм сложно предсказать заранее.

По данным The New York Times, рост количества инфицированных наблюдается и в США, рассказал старший клинический эпидемиолог из Университета Вашингтона Зияд Аль-Али.

Медики выделяют несколько причин сезонного всплеска COVID-19 летом.

Пребывание в помещениях с кондиционерами

Хотя летом кажется, что люди чаще находятся на свежем воздухе, на практике из-за жары они стремятся к прохладе кондиционированных помещений. Там часто закрыты окна и ограничена вентиляция, что способствует накоплению вирусных частиц в воздухе. COVID-19, по словам Аль-Али, в таких условиях легче распространяется.

Путешествия и массовые мероприятия

Летний сезон — это активное время поездок и мероприятий, где скапливаются большие группы людей: вокзалы, аэропорты, фестивали. Инфекционист Калифорнийского университета в Сан-Диего Дэйви Смит отмечает, что такие ситуации создают благоприятные условия для заражения, даже если мероприятия проходят на улице — особенно в случае тесного контакта между людьми.

Ослабление иммунной защиты

Иммунитет, полученный после болезни или вакцинации, со временем ослабевает. Как объясняет Смит, если человек переболел зимой, к лету уровень антител снижается. То же происходит и с вакцинированными: через несколько месяцев защита становится менее эффективной, что повышает риск повторного заражения — добавляет Аль-Али.

Таким образом, несмотря на кажущуюся сезонную "безопасность", летом существуют реальные факторы, способствующие распространению вируса.

Как определить симптомы штамма Stratus

Вариант коронавируса Stratus относится к респираторным инфекциям и, подобно предыдущим мутациям, приводит к увеличению числа заболевших. Его отличительная особенность — преимущественное воздействие на верхние дыхательные пути.

Симптомы Stratus во многом напоминают признаки сезонных простуд или ОРВИ:

ощущение слабости и усталости;

насморк или заложенность носа;

першение или дискомфорт в горле;

повышение температуры (однако не у всех больных).

Интересный момент: у некоторых инфицированных может вовсе не наблюдаться жара, несмотря на наличие других симптомов. Обычно заболевание проходит в течение недели–полутора, в среднем от 7 до 10 дней.

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

