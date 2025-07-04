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Тайна древнейших останков в Антарктиде: ученых ошеломила невероятная находка

Алексей Тесля
4 июля 2025, 19:28
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В Антарктиде были обнаружены человеческие останки молодой женщины, предположительно умершей между 1819 и 1825 годами.
Антарктида
Антарктида / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Francesco Ungaro, Pixabay/mynzman

Что известно:

  • В далёком прошлом Антарктида была покрыта тропическими лесами
  • В Антарктиде были обнаружены человеческие останки молодой женщины

Кроме научных станций и случайных экспедиций, человек никогда не жил на территории Антарктиды. Хотя в далёком прошлом этот континент был покрыт тропическими лесами, болотами и населяем динозаврами.

Однако к моменту появления первых людей за пределами Африки, он уже стал слишком холодным и труднодоступным, чтобы на нём можно было выжить без помощи современных технологий, пишет IFL Science.

Существует теория, что полинезийский мореплаватель Хуи Те Рангиора (также известный как Уи-те-Рангиора), упоминаемый в маорийских легендах, мог достичь Антарктики ещё в VII веке нашей эры. В преданиях говорится, что он добрался до мрачной, покрытой туманом земли, не освещаемой солнцем. Это описание напоминает антарктический пейзаж, что дало основания предполагать: возможно, он достиг южных вод и даже увидел сам континент.

Именно поэтому находка, сделанная в 1980-х годах, вызывает столь сильное удивление: в Антарктиде были обнаружены человеческие останки молодой женщины, предположительно умершей между 1819 и 1825 годами.

Как описал профессор биологии и естественных наук Чилийского университета Даниэль Торрес Наварро, 7 января 1985 года в 16:35 во время сбора мусора с побережья Ямана он наткнулся на частично зарытый в песок человеческий череп. Обнажённой была лишь затылочная часть, а лоб, нос и верхняя челюсть находились под слоем песка.

Поверхность черепа приобрела зеленоватый оттенок из-за микроводорослей. Однако учёному удалось извлечь два фрагмента верхней челюсти с хорошо сохранившимися зубами. Центральные резцы и другие части скелета — такие как нижняя челюсть и позвоночник — обнаружены не были, несмотря на тщательные поиски.

Анализ показал, что останки принадлежат молодой женщине, скорее всего, чилийке. Как она могла оказаться в Антарктиде задолго до официального открытия континента? Торрес Наварро предполагает, что она могла быть членом группы охотников на тюленей, которые по неясным причинам оставили её там.

Существует и другая версия: женщина умерла на корабле и была похоронена в море — как это нередко происходило в XIX веке. Возможно, её тело вынесло на берег течениями и штормами. После этого падальщики (такие как гигантский буревестник, поморники, чайки и белая ржанка) могли повредить тело, отделив череп, в результате чего нижняя челюсть и некоторые зубы исчезли. Со временем остальные кости могли быть разнесены по пляжу и скрыты под песком.

Как бы ни развивались события на самом деле, до настоящего времени удалось найти лишь те фрагменты, о которых сообщалось.

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Об источнике: IFLScience

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