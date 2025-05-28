Найден хлеб эпохи бронзового века: какой был на вкус и что известно о рецепте

Вероятно, найденную буханку испекли и закопали под входом в дом около 3300 года до н.э.

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Ученые нашли древний хлеб / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Flo Maderebner, скриншот

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Обнаружена уникальная буханка хлеба возрастом около 5 тысяч лет

Хлеб был изготовлен в раннем бронзовом веке из муки грубого помола

Учёные обнаружили уникальную буханку хлеба возрастом около 5 тысяч лет и воссоздали рецепт, по которому можно снова его выпекать. Находка была сделана неподалёку от города Эскишехир в центральной Турции.

Хлеб был изготовлен в раннем бронзовом веке из муки грубого помола, полученной из полбы — древнего сорта пшеницы, а также с добавлением чечевичных семян и листьев неустановленного растения, пишет Express.

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Вероятно, его испекли и закопали под входом в дом около 3300 года до н.э. — возможно, в рамках обряда, связанного с заселением нового жилья. Благодаря обугливанию хлеб сохранил форму и не разрушился.

Археологи рассказали, что это самая древняя выпечка, обнаруженная на территории Турции, и она необычайно хорошо сохранилась. Экспонат был извлечён в сентябре 2024 года и выставлен в Археологическом музее.

После находки местные специалисты и пекари решили попробовать восстановить древний рецепт. В результате появилась современная версия — круглая лепешка диаметром около 12 см, изготовленная с использованием тех же базовых ингредиентов. Первая партия из 300-граммовых лепешек по цене 50 турецких лир была раскуплена буквально за несколько часов.

Местные власти выражают восхищение открытием и подчеркивают его важность как историко-культурного наследия. Восстановление древнего хлеба побудило задуматься о важности возделывания более устойчивых к засухе сельскохозяйственных культур, таких как полба, особенно в условиях изменяющегося климата.

Цель проекта — не только сохранить артефакт, но и вернуть древние традиции в современную жизнь, сделав их частью национального наследия.

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