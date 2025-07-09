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Планета может пополниться новым океаном: ученые раскрыли, где он может появиться

Руслан Иваненко
9 июля 2025, 19:00
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Ученые обнаружили подъем горячей мантии под Афарским регионом и считают, что процесс может привести к образованию нового океана.
Океан, Планета
Исследование показало, что мантия под Афаром не является однородной и реагирует на движения плит, формируя новые геологические структуры / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Что пульсирует под Эфиопией
  • Как вулканическая лава помогла ученым
  • Когда и где может появиться новый океан

На востоке Африки может сформироваться новый океанический бассейн - к такому выводу пришли ученые, которые исследуют активность мантии под Афарским регионом. Об этом сообщает издание Earth.

Ученые давно подозревали наличие так называемого мантийного апвелинга - восходящего потока горячего вещества из недр Земли. Однако до сих пор оставались непонятными его точная форма, состав и взаимодействие с тектоническими плитами. Новое исследование позволило получить детальное представление об этой структуре.

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"Мы обнаружили, что мантия под Афаром не является однородной или стационарной - она пульсирует, и эти пульсации несут в себе отчетливые химические сигнатуры", - рассказала ведущий автор исследования Эмма Уоттс.

Специалисты изучили образцы лавы из 130 молодых вулканов в районе Афарской впадины - места, где сходятся и расходятся три тектонических рифта: Главный Эфиопский, Рифт Красного моря и Рифт Аденского залива. Именно здесь фиксируется подъем мантии, который, по словам ученых, сопровождается появлением различных типов горячего материала.

"Исследование показывает, что поднятие мантии - это не просто глубокие слои Земли, действующие изолированно. Они активно формируются и управляются движением тектонических плит, находящихся выше, создавая динамическую связь между глубинами Земли и поверхностью, на которой мы живем", - отмечают исследователи.

По мнению ученых, такая активность мантии в регионе в будущем может привести к формированию нового океана на месте нынешней суши.

Ранее Главред писал о том, что ученые вживили мышам человеческий "ген речи". Американские ученые рассказали, что мыши после этого начали издавать совсем другие звуки.

Накануне стало известно, что ученых ошеломила невероятная находка, которая приоткрыла тайну древнейших останков в Антарктиде - останков молодой женщины, которая, вероятно, умерла между 1819 и 1825 годами.

Кроме того, специалисты по кибербезопасности провели тестирование 16 самых передовых ИИ-моделей ведущих разработчиков, чтобы проверить их поведение в ситуации угрозы отключения. Результаты оказались тревожными.

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Об источнике: Earth.com

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