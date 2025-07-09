Планета может пополниться новым океаном: ученые раскрыли, где он может появиться

Ученые обнаружили подъем горячей мантии под Афарским регионом и считают, что процесс может привести к образованию нового океана.

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Исследование показало, что мантия под Афаром не является однородной и реагирует на движения плит, формируя новые геологические структуры / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Что пульсирует под Эфиопией

Как вулканическая лава помогла ученым

Когда и где может появиться новый океан

На востоке Африки может сформироваться новый океанический бассейн - к такому выводу пришли ученые, которые исследуют активность мантии под Афарским регионом. Об этом сообщает издание Earth.

Ученые давно подозревали наличие так называемого мантийного апвелинга - восходящего потока горячего вещества из недр Земли. Однако до сих пор оставались непонятными его точная форма, состав и взаимодействие с тектоническими плитами. Новое исследование позволило получить детальное представление об этой структуре.

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"Мы обнаружили, что мантия под Афаром не является однородной или стационарной - она пульсирует, и эти пульсации несут в себе отчетливые химические сигнатуры", - рассказала ведущий автор исследования Эмма Уоттс.

Специалисты изучили образцы лавы из 130 молодых вулканов в районе Афарской впадины - места, где сходятся и расходятся три тектонических рифта: Главный Эфиопский, Рифт Красного моря и Рифт Аденского залива. Именно здесь фиксируется подъем мантии, который, по словам ученых, сопровождается появлением различных типов горячего материала.

"Исследование показывает, что поднятие мантии - это не просто глубокие слои Земли, действующие изолированно. Они активно формируются и управляются движением тектонических плит, находящихся выше, создавая динамическую связь между глубинами Земли и поверхностью, на которой мы живем", - отмечают исследователи.

По мнению ученых, такая активность мантии в регионе в будущем может привести к формированию нового океана на месте нынешней суши.

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