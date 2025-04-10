Живет более 100 лет: ученые показали уникальную рыбу, которая не стареет

Биолог рассказал о способности большеротых буффало не стареть.

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Эти рыбы живут более 100 лет / коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Кратко о главном:

Биолог Скотт Треверс рассказал об удивительных особенностях большеротых буффало

Эти рыбы не стареют и имеют уникальную возрастную структуру, в частности 99,7% старше 50 лет

Некоторым животным удается дожить до необычайного возраста, и среди них есть настоящие долгожители. Одним из таких уникальных примеров является большеротый буффало, пресноводная рыба из Северной Америки, которая может жить более 120 лет и не демонстрирует признаков старения.

Эволюционный биолог Скотт Треверс из Ратгерского университета в колонке для Forbes отметил, что эти рыбы, обитающие в водах США и Канады, способны обходиться без регулярного размножения, иногда пропуская даже десятилетия между поколениями. Это очень нетипично для большинства других рыб.

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"Такие рыбы размножаются только при наличии определенных экологических условий, таких как повышение уровня воды после затопления растительности и соответствующая температура между +15,5 и +18,3 °C. Если хотя бы один из этих факторов отсутствует, размножение не произойдет", - говорит ученый.

Интересно, что, в отличие от большинства других видов, большеротые буффало не имеют признаков старения. У старых рыб не наблюдается ослабление иммунной системы или увеличение уровня стресса, а их клетки не разрушаются. Наоборот, старые особи выглядят здоровее, чем молодые.

Исследование, проведенное в сентябре 2024 года, показало, что 99,7% большеротых буйволов старше 50 лет - некоторым из них более 80 или 90, а некоторым даже более 100 лет. Такая возрастная структура является абсолютно уникальной для рыб.

Хотя большеротые буффало не являются непобедимыми, их способность к долголетию и отсутствие признаков старения делают их чрезвычайно устойчивыми к условиям окружающей среды.

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