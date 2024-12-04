Предвестники перемен: почему падают звезды

На самом деле, "падающие звезды" не имеют никакого отношения к настоящим звездам.

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Почему падают звезды / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему звезды это совсем не звезды

Когда лучше смотреть на звездопад

Увидеть падающую звезду — незабываемое впечатление. Это явление завораживало людей веками, порождая мифы и поверья.

Главред узнал, что же на самом деле происходит в небе, когда мы видим эту загадочную вспышку?

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Что заставляет звезды падать?

На самом деле, "падающие звезды" не имеют никакого отношения к настоящим звездам. Это оптическое явление вызвано метеороидами — частицами пыли или камня, которые входят в атмосферу Земли на огромной скорости, разъяснили на сайте NASA. При трении о воздух они нагреваются и сгорают, создавая яркий след света, называемый метеором.

Что означает падение звезд?

Многие культуры связывают падающие звезды с мистическими значениями. Например, их считают предвестниками перемен или символами исполнения желаний. Однако с научной точки зрения это всего лишь остатки космического материала, которые встречаются с земной атмосферой.

Куда девается звезда, когда она падает?

Когда метеороид сгорает в атмосфере, он полностью испаряется, оставляя за собой яркий световой след. Если его часть переживает этот процесс и достигает поверхности Земли, она становится метеоритом.

Как отличить комету от звезды?

Кометы — это крупные космические объекты, состоящие из льда, пыли и газа. Они движутся по орбитам вокруг Солнца, оставляя за собой длинные хвосты, видимые на небе. В отличие от комет, падающие звезды (метеоры) — это короткие вспышки света, которые появляются и исчезают за доли секунды.

Метеоритные дожди: волшебство на небе

Особенно зрелищными "падения звезд" становятся во время метеоритных дождей. Эти явления происходят, когда Земля проходит через облако обломков, оставленных кометами. Наиболее известные метеорные потоки:

Персеиды (август)

(август) Леониды (ноябрь)

Эти явления получили названия от созвездий, где визуально находится их точка происхождения. Например, поток Леонид кажется исходящим из созвездия Льва, но его источник — космические частицы, оставленные кометами.

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Что такое NASA? Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США. NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлэб", а затем и Спейс шаттл. NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

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