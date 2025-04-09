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Исчезновение тела Богдана Хмельницкого: кто за этим стоит и где оно сейчас

Ангелина Подвысоцкая
9 апреля 2025, 18:43
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Вместе с телом гетмана Богдана Хмельницкого исчезли и все документы, связанные с захоронением.
Богдан Хмельницкий
Куда исчезло тело Богдана Хмельницкого / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Известный украинский гетман Богдан Хмельницкий умер в 1657 году. Тогда казаки похоронили его в Ильинской церкви в селе Субботов. Эта церковь была построена по приказу Богдана Хмельницкого и должна была стать его усыпальницей. Однако впоследствии тело гетмана исчезло. Об этом сообщает 2+2.

Заведующая отделом "Суботовский исторический музей" Надежда Кукса отмечает, что вместе с телом Богдана Хмельницкого исчезли и все документы об этом.

Кто похитил тело Богдана Хмельницкого

Считается, что за исчезновением тела Богдана Хмельницкого стоит его руководитель контрразведки Лаврин Капуста. Он был правой рукой гетмана, возглавлял дипломатические миссии и даже участвовал в битвах.

Однако его фигура окутана тайнами. Существует версия, что именно он организовал тайное перезахоронение Богдана Хмельницкого в местных подземельях вместе с клейнодами и другими реликвиями. Таким образом Капуста сделал все возможное, чтобы все это не досталось врагам.

Смотрите видео об исчезновении тела Богдана Хмельницкого:

Психолог Анна Просветова отметила, что подобные захоронения напоминают пирамиды египетских фараонов.

"Захоронения часто вели через подземные переходы, на 100-150 метров. Древние египтяне еще тогда учитывали то, что когда-то возможно кому-то захочется похитить драгоценного их фараона. Так же, я думаю, что и казаки могли предвидеть такие варианты и понимая, насколько важна фигура Хмельницкого, могли такое сделать", - сказала она.

Что известно о египетских пирамидах - интересные новости

Как сообщал Главред, ученые сделали сенсационное открытие о египетских пирамидах. Загадка строительства знаменитых египетских пирамид всегда ставила ученых в тупик, ведь сооружения, возведенные 4700 лет назад, расположены на изолированной полосе земли у края пустыни Сахара.

Недавно исследователи подошли вплотную к разгадке этого феномена, найдя доказательства того, что река Нил когда-то протекала вблизи этих пирамид, способствуя строительству памятников. По словам ученых, они открыли вымерший рукав реки Нил Ахрамат, что по-арабски означает пирамиды. Древний водный путь имел ширину примерно 0,5 километра и глубину не менее 25 метров.

Также стало известно, зачем в Египте строили пирамиды. Форма пирамиды была не случайной. Египтяне верили, что такая конструкция символизирует лестницу, по которой душа фараона будет подниматься к богам. Кроме того, пирамидальная форма обеспечивала устойчивость сооружения, позволяя ему сохранять свою форму на протяжении тысячелетий.

Египетские пирамиды служили гробницами для фараонов, которые считались богами на земле. Считалось, что после смерти они продолжают свое существование в загробном мире. Поэтому в пирамидах размещали не только саркофаги с мумиями правителей, но и многочисленные сокровища, необходимые им в загробной жизни.

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