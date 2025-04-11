Какие бы были зарплаты в Риме на современные деньги: ученые сделали исследование

Ученые проанализировали доходы населения империи.

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Сколько зарабатывали люди в Риме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com

Кратко об исследовании:

Ученые сравнили экономику Рима, анализируя доходы населения Исследователи перевели древние доходы на современные деньги

Римская империя была не только самой могущественной державой своего времени, но и самой богатой. Единственное государство, которое могло бросить ей вызов в то время - Империя Хань (будущий Китай). Группа историков попыталась сравнить экономические показатели обеих империй и подсчитала, сколько же денег генерировали две экономики, если считать в понятных нам ценах.

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Так, в своем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, исследователи сравнивали Рим образца 165 года нашей эры и Хань образца 2 года нашей эры. Это были периоды наибольшего расцвета для каждого из государств соответственно.

В начале современной эры на территории Евразии существовали две огромные империи, каждая из которых контролировала более четырех миллионов квадратных километров земли. На Западе Римская империя охватывала большую часть Европы, на Востоке империя Хань занимала большую часть современного Китая и другие территории.

"И Римская, и Ханьская империи имели очень хорошо развитую имперскую администрацию, что является одной из причин, почему сохранилась относительно качественная историческая информация" - отмечается в исследовании.

Ориентируясь на документы, которые дошли до нас, ученые подсчитали, что ВВП на душу населения в Древнем Риме составлял эквивалент 750 кг пшеницы, то есть был в 2,25 раза выше условного прожиточного минимума.

В империи Хань ситуация была немного хуже, но не намного. Средний ВВП на душу населения там составлял условные 626 кг пшеницы в год, то есть в 1,88 раза превышал "прожиточный минимум". Но ВВП на душу населения - это не размер дохода, а лишь показатель эффективности экономики в целом. Так, основная масса римского населения (около 70%) зарабатывали примерно 1,34-1,88 "прожиточного минимума" (446-626 кг пшеницы в год). В империи Хань самая большая группа населения (около 75%) зарабатывали примерно 1,03-1,44 "прожиточного минимума" (342-479 кг пшеницы в год).

Становится вопрос - как перевести "прожиточный минимум" двухтысячелетней давности на современные деньги. То есть в ценах США 1990 года среднестатистический римлянин зарабатывал 536-752 доллара в месяц. А житель империи Хань зарабатывал 412-576 долларов в месяц. То есть, если взять прожиточный минимум в Украине по состоянию на сейчас, а это 3028 грн, то среднестатистический римлянин 165 года нашей эры зарабатывал бы где-то 4056-5700 гривен в месяц. В свою очередь житель империи Хань зарабатывал 3118-4360 гривен.

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