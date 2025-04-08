Знают единицы: откуда на подводной лодке берут кислород

Откуда берется воздух для подъема подводной лодки довольно интересный вопрос, о котором задумываются не все.

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Как подводная лодка получает кислород / Коллаж: Главред, фото: Википедия

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Откуда берется кислород на подводной лодке

Подводные лодки - сложные инженерные системы, способные находиться под водой в течение длительного времени, однако возникает вопрос, как на подводной лодке добывают кислород, чтобы обеспечить жизнедеятельность экипажа.

Главред узнал из открытых источников, что в современных подводных лодках кислород получают несколькими способами. Прежде всего, используются специальные электрохимические генераторы, которые путем электролиза воды разлагают ее на водород и кислород. Этот процесс позволяет постоянно пополнять запасы кислорода на борту.

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Кроме того, на подводных лодках могут использоваться химические картриджи или патроны, которые выделяют кислород при взаимодействии с влажным воздухом. Это резервный или дополнительный способ, используемый в экстренных ситуациях.

Зато воздух, используемый для подъема подводной лодки, хранится в специальных резервуарах под высоким давлением. Когда нужно подняться на поверхность, этот сжатый воздух подается в балласты, вытесняя воду и обеспечивая положительную плавучесть. Таким образом, лодка поднимается вверх.

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Что такое подводная лодка? Подводная лодка - разновидность кораблей, чаще всего военных, которые способны погружаться под воду и длительное время находиться в подводном положении. Сейчас (2000-е) подводные лодки есть на вооружении военно-морских сил сорока стран, в том числе шесть стран имеют атомные подводные лодки, пишет Википедия.

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