Вредны ли соцсети: ученые опровергли распространенный миф

Что показало исследование с участием 400 тысяч взрослых.

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Ученые исследовали соцсети / коллаж: Главред, фото: unsplash

Коротко:

136 исследований, более 400 тыс. участников

58% снижение риска когнитивных нарушений среди активных пользователей

Несмотря на распространенную критику социальных сетей за чрезмерное количество поверхностного контента, что, как считается, способствует развитию так называемой "цифровой деменции", новое исследование свидетельствует об обратном - по крайней мере в случае с людьми старшего возраста. Об этом пишетInteresting Engineering.

Ученые из Университета Бейлора и Медицинской школы Остина Делла при Техасском университете проанализировали более 136 научных работ, охватив данные более 400 тысяч взрослых.

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Результаты указывают: регулярное использование цифровых технологий связано со снижением риска развития когнитивных нарушений. В частности, речь идет о 58% меньшей вероятности таких расстройств у пожилых людей, которые активно пользуются современными технологиями.

Исследование проводили клинический нейропсихолог доктор Джаред Ф. Бендж из Медицинской школы Делла и Всестороннего центра памяти UT Health Austin, а также доктор Майкл К. Скаллин, доцент психологии и нейронауки из Университета Бейлора.

"Вы можете просмотреть новости практически в любой день, и вы увидите, как люди говорят о том, как технологии наносят нам вред", - прокомментировал Скаллин.

Кроме влияния на когнитивные способности, исследователи отмечают социальные преимущества технологий. Благодаря им пожилые люди сохраняют независимость в повседневной жизни и могут поддерживать более тесные связи с близкими.

"Теперь вы можете общаться с родственниками разных поколений. Вы можете не только поговорить с ними, вы можете увидеть их. Вы можете поделиться фотографиями. Вы можете обменяться электронными письмами, и все это в течение секунды или меньше. Итак, это означает, что есть больше возможностей для уменьшения одиночества", - добавил Скаллин.

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Напомним, Главред узнал из открытых источников, с какой целью строились пирамиды и какие особенности в строительстве учитывали египтяне.

Кроме того, согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Также в Иерусалиме археологи, исследующие территорию Церкви Гроба Господня, обнаружили доказательства существования древнего сада, что, вероятно, соответствует описанию из Нового Завета.

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