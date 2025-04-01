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Видно даже из космоса: почему в Австралии красная земля

Анна Косик
1 апреля 2025, 04:01
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Не все знают, почему в Австралии почва красная, хотя этому есть интересное объяснение.
Австралия, красная земля
Почему земля в Австралии такая красная / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

  • Почему поверхность Австралии из космоса напоминает Марс
  • Из-за чего почвы Австралии такие красные

Если посмотреть на Австралию из космоса, ее поверхность больше напоминает Марс, чем типичный земной ландшафт. А все из-за насыщенного цвета континента. Почему земля в Австралии такая красная рассказали в NESDIS.

Главред узнал, что оттенок почвы формируется под влиянием различных факторов, в частности климата, возраста, состава исходных пород и других процессов. В регионах с прохладным климатом основную роль в выветривании пород играют физические явления, такие как замерзание воды, температурные перепады, деятельность растений и животных, а также проникновение соленой воды. Однако в теплых регионах, например в Австралии, преобладает химическое выветривание, когда породы и почва изменяются под влиянием химических реакций.

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Австралия имеет идеальные условия для одного из видов химического выветривания - окисления. Это явление характерно для пород, содержащих значительные концентрации железа. В горячей и засушливой среде такие породы начинают "ржаветь". Образующиеся оксиды железа не только способствуют разрушению скал, но и окрашивают землю в красный цвет.

Еще одним важным фактором является геологический возраст австралийских почв. В отличие от большинства Северного полушария, этот континент не испытывал значительного влияния ледниковых периодов в относительно недавней истории. Это означает, что местные почвы формировались в течение миллионов лет, накапливая оксиды железа.

Хотя красные почвы Австралии выглядят впечатляюще, их плодородие остается низким, ведь они крайне бедны питательными веществами.

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Что такое NESDIS?

Национальная служба экологических спутников, данных и информации (NESDIS) была создана Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) для управления программами экологических спутников Соединенных Штатов, а также для управления данными, собранными Национальной службой погоды и другими государственными учреждениями и департаментами, пишет Википедия.

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