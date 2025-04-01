Видно даже из космоса: почему в Австралии красная земля

Вы узнаете:
- Почему поверхность Австралии из космоса напоминает Марс
- Из-за чего почвы Австралии такие красные
Если посмотреть на Австралию из космоса, ее поверхность больше напоминает Марс, чем типичный земной ландшафт. А все из-за насыщенного цвета континента. Почему земля в Австралии такая красная рассказали в NESDIS.
Главред узнал, что оттенок почвы формируется под влиянием различных факторов, в частности климата, возраста, состава исходных пород и других процессов. В регионах с прохладным климатом основную роль в выветривании пород играют физические явления, такие как замерзание воды, температурные перепады, деятельность растений и животных, а также проникновение соленой воды. Однако в теплых регионах, например в Австралии, преобладает химическое выветривание, когда породы и почва изменяются под влиянием химических реакций.
Австралия имеет идеальные условия для одного из видов химического выветривания - окисления. Это явление характерно для пород, содержащих значительные концентрации железа. В горячей и засушливой среде такие породы начинают "ржаветь". Образующиеся оксиды железа не только способствуют разрушению скал, но и окрашивают землю в красный цвет.
Еще одним важным фактором является геологический возраст австралийских почв. В отличие от большинства Северного полушария, этот континент не испытывал значительного влияния ледниковых периодов в относительно недавней истории. Это означает, что местные почвы формировались в течение миллионов лет, накапливая оксиды железа.
Хотя красные почвы Австралии выглядят впечатляюще, их плодородие остается низким, ведь они крайне бедны питательными веществами.
Читайте также:
- Малоизвестный факт для многих: зачем нужны черви
- Редкое солнечное затмение впервые за 18 лет: где и когда наблюдать в Украине
- Большая загадка ученых: зачем в Египте строили пирамиды
Что такое NESDIS?
Национальная служба экологических спутников, данных и информации (NESDIS) была создана Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) для управления программами экологических спутников Соединенных Штатов, а также для управления данными, собранными Национальной службой погоды и другими государственными учреждениями и департаментами, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред