Откуда берется золото на Земле: ученые раскрыли тайну

Исследователи приближаются к ответу, откуда на самом деле взялось золото.

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Как зарождается золото / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что показало новое исследование о происхождении золота

Как можно добывать золото

Ученые из разных стран, в частности из Университета Гранады (Испания), Австралии, Чили и Франции, провели исследование, в результате которого пришли к выводу, как образуется золото в Земле.

Главред узнал, что золото происходит из глубоких оболочек Земли, в частности из мантии - слоя между земной корой и ядром. Как пишет International Business Times, согласно исследованию, на глубине около 70 км в аргентинской Патагонии были обнаружены частицы самородного золота в ксенолитах - обломках горных пород из мантии, которые попали на поверхность во время вулканических извержений. Это свидетельствует о том, что золото может формироваться в глубине Земли, накапливаясь в ее недрах в течение миллиардов лет.

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Одним из ключевых факторов того, как зарождается золото, является тектоническая активность. Движение земной коры, а именно - поддвижение одной плиты под другую (субдукция), создает условия для проникновения богатых металлами жидкостей в трещины земной коры. В результате этих процессов металлы, в том числе золото, осаждаются и концентрируются вблизи поверхности.

Также важную роль играют глубокие мантийные шлейфы, которые, поднимаясь из глубин, изменяли химический состав мантии и способствовали образованию месторождений драгоценных металлов.

Если говорить о том, откуда можно добыть золото, то современная добыча происходит в месторождениях, сформированных в результате геологических процессов. Наиболее перспективными являются регионы, где зафиксирована активная тектоника, вулканизм и древние мантийные потоки - именно там можно найти наибольшие запасы этого драгоценного металла.

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