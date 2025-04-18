Существования жизни вне Земли: ученые сделали неожиданное открытие

Планета, о которой говорят ученые, в два с половиной раза больше Земли.

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Доказательства жизни на планете K2-18b / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что ученые нашли на планете K2-18b

Может ли это говорить о распространенной жизни в галактике

Группа ученых из Кембриджа, изучающая атмосферу планеты K2-18b, обнаружила там многообещающие, но пока предварительные признаки существования жизни.

В частности, ученые заметили молекулы, которые на Земле являются результатом жизнедеятельности простейших микроорганизмов, пишет Главред со ссылкой на The New York Times.

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Известно, что это уже второй и более многообещающий случай обнаружения химических веществ, связанных с жизнью, в атмосфере планеты K2-18b с помощью космического телескопа NASA имени Джеймса Уэбба (JWST).

Так, ученые нашли по крайней мере одну из двух молекул: диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС). На Земле эти газы вырабатываются морским фитопланктоном и бактериями. Однако, по словам ученых, чтобы подтвердить существование жизни на K2-18b нужны дополнительные доказательства.

Ведущий исследователь, профессор Никку Мадхусудхан сказал, что пока это самое убедительное доказательство того, что где-то там, возможно, есть жизнь.

"Я могу реалистично сказать, что мы сможем подтвердить этот сигнал в течение одного-двух лет", - добавил он.

По его словам, он был удивлен количеством газа, который был обнаружен в атмосфере K2-18b, в течение одного периода наблюдений.

"По нашим оценкам, количество этого газа в атмосфере в тысячи раз больше, чем на Земле. Следовательно, если связь (газа, - ред.) с жизнью реальна, то эта планета будет кишеть жизнью. Если мы подтвердим, что на K2-18b есть жизнь, это, по сути, подтвердит, что жизнь очень распространена в галактике", - подчеркнул профессор.

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