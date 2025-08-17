Неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом

Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр, позволяющий устранить помехи.

В космосе сделали новое открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Важно:

Астрономам удалось обнаружить таинственный объект в космосе рядом с Землёй благодаря применению нового метода наблюдения.

Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр, позволяющий устранить помехи от спутников и космического мусора, сообщает Phys.org.

Это дало возможность зафиксировать объект, который обычно остаётся незамеченным на фоне множества искусственных следов в небе.

Отмечается, что международная группа учёных проанализировала свыше 200 тысяч снимков, сделанных телескопом Zwicky Transient Facility, расположенным в Калифорнии. Благодаря системе NEOrion были выявлены тысячи возможных объектов, большинство из которых оказались либо метеорами, либо самолётами, либо уже известными астероидами.

/ phys.org

Однако особое внимание специалистов привлёк один необычный случай — неизвестный объект, скорость движения которого была значительно выше, чем у стандартных астероидов, и который не соответствовал ни одной из записей в существующих астрономических базах данных.

Учёные пока не могут определить природу обнаруженного объекта. Хотя признаки внеземного происхождения отсутствуют, находка остаётся необъяснённой и представляет значительный интерес в контексте поиска возможных артефактов внеземного происхождения в пределах Солнечной системы.

Об источнике: Phys.org Phys.org - это онлайн-агрегатор новостей по науке, исследованиям и технологии, предлагающий краткие сведения из пресс-релизов и отчетов от информационных агентств. Сайт также выпускает собственную научную журналистику. Phys.org является одним из самых часто обновляемых научных вебсайтов с в среднем 98 публикациями в день. Он является частью сети вебсайтов Science X со штаб-квартирой на Острове Мэн, Великобритания.

