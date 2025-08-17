Укр
Неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом

Алексей Тесля
17 августа 2025, 01:30
Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр, позволяющий устранить помехи.
Космос
В космосе сделали новое открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Важно:

  • Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр
  • Однако особое внимание специалистов привлёк один необычный случай

Астрономам удалось обнаружить таинственный объект в космосе рядом с Землёй благодаря применению нового метода наблюдения.

Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр, позволяющий устранить помехи от спутников и космического мусора, сообщает Phys.org.

Это дало возможность зафиксировать объект, который обычно остаётся незамеченным на фоне множества искусственных следов в небе.

Отмечается, что международная группа учёных проанализировала свыше 200 тысяч снимков, сделанных телескопом Zwicky Transient Facility, расположенным в Калифорнии. Благодаря системе NEOrion были выявлены тысячи возможных объектов, большинство из которых оказались либо метеорами, либо самолётами, либо уже известными астероидами.

Screenshot
/ phys.org

Однако особое внимание специалистов привлёк один необычный случай — неизвестный объект, скорость движения которого была значительно выше, чем у стандартных астероидов, и который не соответствовал ни одной из записей в существующих астрономических базах данных.

Учёные пока не могут определить природу обнаруженного объекта. Хотя признаки внеземного происхождения отсутствуют, находка остаётся необъяснённой и представляет значительный интерес в контексте поиска возможных артефактов внеземного происхождения в пределах Солнечной системы.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Phys.org

Phys.org - это онлайн-агрегатор новостей по науке, исследованиям и технологии, предлагающий краткие сведения из пресс-релизов и отчетов от информационных агентств. Сайт также выпускает собственную научную журналистику.

Phys.org является одним из самых часто обновляемых научных вебсайтов с в среднем 98 публикациями в день. Он является частью сети вебсайтов Science X со штаб-квартирой на Острове Мэн, Великобритания.

