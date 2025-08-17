Неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом

Важно:
- Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр
- Однако особое внимание специалистов привлёк один необычный случай
Астрономам удалось обнаружить таинственный объект в космосе рядом с Землёй благодаря применению нового метода наблюдения.
Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр, позволяющий устранить помехи от спутников и космического мусора, сообщает Phys.org.
Это дало возможность зафиксировать объект, который обычно остаётся незамеченным на фоне множества искусственных следов в небе.
Отмечается, что международная группа учёных проанализировала свыше 200 тысяч снимков, сделанных телескопом Zwicky Transient Facility, расположенным в Калифорнии. Благодаря системе NEOrion были выявлены тысячи возможных объектов, большинство из которых оказались либо метеорами, либо самолётами, либо уже известными астероидами.
Однако особое внимание специалистов привлёк один необычный случай — неизвестный объект, скорость движения которого была значительно выше, чем у стандартных астероидов, и который не соответствовал ни одной из записей в существующих астрономических базах данных.
Учёные пока не могут определить природу обнаруженного объекта. Хотя признаки внеземного происхождения отсутствуют, находка остаётся необъяснённой и представляет значительный интерес в контексте поиска возможных артефактов внеземного происхождения в пределах Солнечной системы.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Другие интересные материалы:
- 5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос
- Том Круз планирует снять фильм в космосе за 200 млн долларов
- Почему Плутон не планета: ответ поразит всех, кто стремится к тайнам космоса
Об источнике: Phys.org
Phys.org - это онлайн-агрегатор новостей по науке, исследованиям и технологии, предлагающий краткие сведения из пресс-релизов и отчетов от информационных агентств. Сайт также выпускает собственную научную журналистику.
Phys.org является одним из самых часто обновляемых научных вебсайтов с в среднем 98 публикациями в день. Он является частью сети вебсайтов Science X со штаб-квартирой на Острове Мэн, Великобритания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред