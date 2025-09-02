В каком возрасте люди самые несчастные и самые счастливые - исследование ученых удивит

Ученые установили, что самой несчастной возрастной группой сегодня являются молодые люди от 18 до 24 лет, а не те, кто переживает "кризис среднего возраста".

Какая возрастная группа самая несчастная

Какой уровень счастья в разных возрастных группах

Почему молодые взрослые самые несчастные

Исследование, проведенное учеными из США и Великобритании, показало, что самыми несчастными сегодня являются молодые взрослые в возрасте от 18 до 24 лет, что опровергает давний миф о так называемом "кризисе среднего возраста". Об этом сообщает DailyMail.

Почему молодежь несчастлива

Эксперты отмечают, что психическое здоровье поколения Z стремительно ухудшается с 2014 года. Как отмечается в работе, "лица в возрасте от 18 до 24 лет являются самой несчастной группой в США, Великобритании и 44 других странах".

Причины упадка счастья среди молодежи имеют комплексный характер: проблемы с учебой, пропуски занятий, частые отказы от работы из-за плохого психического состояния. В США наибольший рост несчастья наблюдается среди молодых женщин - "уровень отчаяния среди которых вырос с 5,6% в 2009 году до 9,3% в 2024 году".

От чего страдает молодежь

По данным международной команды, почти половина представителей поколения Z находится в зоне риска развития психических расстройств.

"Более 13% лиц в возрасте до 25 лет описали себя как "обеспокоенных", по сравнению с лишь 5,6% всех остальных участников исследования", - говорится в материале.

Исследователь счастья из Университета Эразма в Нидерландах Мартин Хендрикс объяснил одну из ключевых причин.

"Сегодняшние молодые взрослые с детства проводят гораздо больше времени перед экраном, чем предыдущие поколения. Это различие заставляет молодых людей чрезмерно сравнивать себя с другими в Интернете, что часто приводит к негативному отношению к своей жизни", - добавляет ученый.

Хендрикс также обратил внимание на финансовый аспект.

"Цены на жилье резко выросли, и старшие поколения особенно выиграли от этого. Они имеют гораздо больше богатства, тогда как молодые взрослые вынуждены бороться, чтобы купить свое первое жилье", - отмечает он.

Какое поколение самое счастливое

Результаты противоречат предыдущим представлениям о кризисе среднего возраста. Участники исследования в возрасте от 45 до 70 лет сообщили о значительно лучшем психическом состоянии, чем молодежь.

"Пожилые люди старше 70 лет также демонстрировали более высокий уровень счастья, чем молодые люди в возрасте до 25 лет", - говорится в исследовании.

В глобальном масштабе уровень отчаяния среди людей старше 65 лет упал до менее чем 1%.

