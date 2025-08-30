Укр
Вода универсальный растворитель - почему не все вещества растворяются

Марина Иваненко
30 августа 2025, 21:38
Вода универсальный растворитель благодаря своему строению. Полярная структура делает универсальный растворитель вода основой жизни и ключом к биохимическим процессам.
Вода универсальный растворитель
Вода универсальный растворитель / Коллаж: Главред, скриншоты

Вода обладает уникальной способностью растворять вещества, что делает ее незаменимой для жизни. Но почему она так эффективна? Ответ кроется в полярной молекулярной структуре, которая дает ей возможность взаимодействовать со многими другими веществами на молекулярном уровне. Главред расскажет подробнее.

Природа молекулы воды

Молекула воды состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Атом кислорода - электроотрицательный, он притягивает электроны сильнее, чем атомы водорода. Таким образом, электроны смещаются к атому кислорода и создают на нем частичный отрицательный заряд, а на атомах водорода возникает частичный положительный заряд.

Такая асимметричная структура делает молекулу воды полярной - она имеет два полюса, похожие на маленькую батарейку. Благодаря этой полярности молекулы притягиваются друг к другу и образуют водородные связи. Эти связи постоянно разрушаются и образуются снова, что и позволяет воде оставаться жидкой при комнатной температуре.

Как работает растворение

Процесс растворения заключается в том, что полярные молекулы воды окружают и разделяют молекулы или ионы другого вещества. Этот процесс особенно эффективен для ионных и полярных соединений.

Поваренная соль состоит из положительно заряженных ионов натрия и отрицательно заряженных ионов хлора. Когда соль попадает в воду, отрицательный полюс молекулы воды (кислород) притягивается к положительным ионам натрия, а положительный полюс (водород) - к отрицательным ионам хлора. Это достаточно сильное взаимодействие, и оно разделяет ионы, после чего они равномерно распределяются в воде.

Молекула сахара также полярна. Молекулы воды притягиваются к полярным участкам сахара, разрушают связи между его молекулами и окружают каждую молекулу отдельно.

Видео о воде, как растворителе, можно посмотреть здесь:

Почему вода растворяет не все

Вода - не универсальный растворитель, ведь она не может растворять неполярные вещества, такие как масла и жиры. Их молекулы не имеют частичных зарядов, поэтому молекулы воды не способны с ними взаимодействовать, а только притягиваются друг к другу. Это явление называют гидрофобным эффектом: неполярные молекулы "отталкиваются" от воды и слипаются, уменьшая контакт с ней. Именно поэтому масло плавает на поверхности воды.

Уникальность воды как растворителя заключается в полярной структуре и способности образовывать водородные связи. Это дает возможность эффективно взаимодействовать с другими полярными и ионными веществами. Именно из-за этого свойства вода незаменима для жизни, ведь благодаря ей в нашем организме происходят все химические процессы, зависящие от способности воды растворять и транспортировать жизненно важные вещества.

Об источнике: "Интересная наука"

YouTube-канал "Цікава наука" - это украиноязычный проект, который адаптирует мировые научно-популярные видео для широкой аудитории. Канал публикует ролики по биологии, физике, географии, астрономии и математике в переводе и озвучке на украинском языке. Темы подаются просто, с примерами, которые легко воспринимаются даже подростками. Особенность канала - высокое качество перевода и сохранение оригинальной структуры подачи материала. Видео набирают тысячи просмотров и пользуются популярностью среди учеников, студентов и взрослых. "Цікава наука" - один из самых популярных научно-образовательных YouTube-каналов в украинском сегменте.

Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

11:30

"Штамп в паспорте": Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни

11:18

В Германии сообщили об атаке России на страну: канцлер Мерц вышел с заявлением

