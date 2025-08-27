Укр
На что указывает большой палец - ученые раскрыли его связь с размером мозга

Юрий Берендий
27 августа 2025, 19:44
Ученые выяснили, что длина большого пальца у приматов, включая людей, напрямую связана с размером мозга и развитием когнитивных способностей.
Как связаны длина большого пальца и размер мозга - раскрыт секрет / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

  • Какая особенность отличает человека от приматов
  • Как связаны длина большого пальца и мозг
  • Какие признаки позволяют отнести человека к приматам

Новое исследование показало, что длина большого пальца у приматов может давать подсказку о размере их мозга, открывая неожиданные закономерности эволюции.

Главред выяснил, чем отличается мозг человека и примата.

видео дня

Команда ученых из университетов Рединга и Дарема исследовала 95 видов приматов и установила, что длина большого пальца прямо коррелирует с объемом мозга.

"Мы обнаружили связь между всеми видами. То есть, эта закономерность одинакова для всех видов, включая самых известных приматов, в том числе наш собственный вид", - сказала главный автор исследования доктор Джоанна Бейкер в интервью Daily Mail.

По словам исследователей, большие пальцы и мозг эволюционировали одновременно.

"По мере того, как наши предки становились лучше в поднятии и манипулировании предметами, их мозг должен был расти, чтобы справиться с этими новыми навыками. Эти способности были отточены в течение миллионов лет эволюции мозга", - пояснила доктор Бейкер.

Как длина большого пальца влияет на мозг

Ученые считали, что длина большого пальца должна быть связана с мозжечком, который отвечает за движения и координацию. Однако результаты показали другое.

Так, более длинные пальцы оказались связанными с развитием неокортекса - сложной многослойной части мозга, занимающей половину его объема и отвечающей не только за движения, но и за когнитивные функции и сознание.

Люди отличаются от других приматов

Ожидаемо, что гоминиды, к которым относятся современные люди и наши предки, имели более длинные большие пальцы, чем другие приматы. Это совпало с данными о том, что человеческий мозг намного больше, чем у нечеловеческих видов.

"Ловкость приматов, очевидно, определяется не только длиной большого пальца; длина большого пальца может дать нам некоторое общее представление", - отмечают авторы исследования.

Большой мозг не всегда означает более высокий интеллект

Исследователи также подчеркнули, что прямой связи между размером мозга и уровнем интеллекта нет.

"Нельзя так просто сказать, что большой мозг равен большей интеллектуальной способности. Скорее, больший мозг может означать увеличение различных участков мозга, ответственных за различные элементы поведения, когнитивные функции, моторный контроль и т.д.", - сказала доктор Бейкер.

Цена ловкости

Интересно, что, несмотря на больший мозг и длинные пальцы, люди медленнее развивают ручные навыки, чем другие приматы.

Например, младенцам нужно около пяти месяцев, чтобы научиться целенаправленно хватать предметы. А на освоение более сложных действий - пользование вилкой или завязывание шнурков - уходит ещё несколько лет. К этому возрасту многие другие приматы уже достигают зрелости и рожают потомство.

Это исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, стало первой научной работой, напрямую доказавшей связь между эволюцией мозга и ручной ловкостью у приматов, от лемуров до людей.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Редакционная политика сайта Главред

наука
