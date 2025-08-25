Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

Эксперты проекта Which? назвали бытовые вещи, которые категорически нельзя убирать пылесосом, ведь это может привести к его поломке и дорогостоящему ремонту.

Что нельзя пылесосить - что может сломать пылесос / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

Можно ли пылесосить соль

Можно ли пылесосить осколки

Можно ли пылесосить мокрое

Большинство людей, когда что-то рассыпается или разбивается дома, сразу берут пылесос, но эксперты предостерегают, что есть вещи, которые категорически нельзя им убирать, иначе можно сломать прибор и потратиться на дорогой ремонт.

Главред выяснил, какой мусор нельзя пылесосить.

Что нельзя пылесосить - что может сломать пылесос

"Если ваш пылесос издает напряженный, отчаянный звук, а сила всасывания снизилась, это может означать, что он заблокирован, потому что вы убрали что-то, чего не следовало убирать", - предупреждают эксперты Which?, передает DailyMail.

Они отмечают, что "слабая сила всасывания и заблокированные фильтры - одни из самых распространенных проблем, о которых сообщают владельцы проводных и беспроводных пылесосов".

По их словам, регулярная чистка фильтров и насадок поможет сохранить эффективность техники, но главное - избегать опасных для пылесоса предметов.

Можно ли пылесосить тирку - можно ли пылесосить пепел

Остатки пепла от камина или опилки после ремонтных работ легко забивают фильтры. Это снижает мощность всасывания и может привести к поломке. Эксперты советуют сначала слегка смочить такие отходы водой, а затем собрать совком и щеткой.

Можно ли пылесосить мелкие кусочки стекла

"Если вы уронили стакан, может возникнуть большое желание пропылесосить поверхности вблизи места разбития, чтобы собрать мелкие острые осколки", - говорится в блоге Which?

Однако это опасно: стекло может повредить шланг или двигатель пылесоса. Лучше сметать обломки, а мелкие частицы вытирать влажным полотенцем.

Можно ли пылесосить болото

Попытка убрать свежую грязь с ковра пылесосом только усугубит ситуацию, ведь "его сила и вес, вероятно, втиснут грязь глубже в ковер". То же касается влажных растительных остатков, которые быстро забивают фильтры. В таких случаях эксперты советуют пользоваться совком и щеткой.

Можно ли пылесосить воду

Всем известно, что пылесосить воду или другие жидкости опасно. Это может вызвать короткое замыкание и повредить мотор.

"Что-либо влажное также может забить трубку и заблокировать фильтр, что приведет к грязному влажному беспорядку", - говорят исследователи.

Для уборки жидкостей лучше использовать бумажные полотенца, тряпку или швабру.

Можно ли пылесосить мелкие предметы

Монеты, скрепки или булавки способны застрять в щетке, пробить трубку или даже повредить двигатель. Самый безопасный вариант - собрать их вручную или с помощью щетки.

Можно ли пылесосить клейкие вещества

Сироп, блестки или клей могут расплавиться внутри пылесоса и вывести его из строя.

"Единственный способ справиться с таким загрязнением - это влажная мыльная тряпка. Если на ковре есть клей, его можно удалить с помощью дистиллированного белого уксуса", - отмечает команда Which?

