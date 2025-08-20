Укр
Читать на украинском
Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

Юрий Берендий
20 августа 2025, 19:26
96
Над Украиной на этой неделе взойдет редкое астрономическое явление - "черная Луна", которое вызвало волну спекуляций об апокалиптических пророчествах Библии.
Над Украиной взойдет 'черная Луна' - о чем предупреждает Библия и что говорит наука
Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Что такое черная Луна
  • Когда черная Луна
  • Что означает черная Луна

Над Украиной на этой неделе взойдет редкое астрономическое явление - "черная Луна", которое связывают с апокалиптическими пророчествами, но ученые уверяют, что опасности нет. Об этом говорится в материале DailyMail.

Главред выяснил, что такое темная Луна.

видео дня

Что такое "черная Луна"

"Черная Луна - это просто вторая молодая луна, которая случается в одном календарном месяце", - объясняет Уолтер Фриман, доцент кафедры физики Сиракузского университета.

В отличие от полной Луны, новолуние проходит между Землей и Солнцем, и его освещенная сторона обращена от нашей планеты, поэтому Луна кажется темной и невидимой для невооруженного глаза.

Термин "черная Луна" является разговорным названием, а не официальным научным определением. NASA добавляет, что во время фазы новолуния солнечный свет освещает дальнюю сторону Луны, тогда как та, что повернута к Земле, остается темной.

Когда можно будет увидеть "Черную луну"

Это редкое второе новолуние достигнет своего пика в пятницу, 22 августа, около 12:00 по восточному времени в Западном полушарии (19:00 по Киеву), тогда как наблюдатели в других частях света смогут его увидеть в субботу. Сезонные черные луны происходят примерно раз в 33 месяца, а следующий прогнозируется на 20 августа 2028 года.

"Если молодая Луна случается в начале месяца, следующая может случиться до его окончания. С научной точки зрения, это ничем не отличается от любого другого новолуния", - успокаивает Фриман.

Черная луна и пророчества

Библейские фанаты связывают явление с отрывком Марка 13:24: "Солнце потемнеет, а луна не будет давать своего света", толкуя это как признак конца света.

Однако профессиональные астрономы и NASA подчеркивают, что никакой катастрофы не будет.

В 2016 году Майкл Грешко из National Geographic описал "Черную луну" как "злого близнеца голубой луны", отметив, что, несмотря на сенсационные заявления в Интернете, такие события не предвещают катастрофы или конца света.

"Хотя во время черной луны в небе нет ничего зрелищного, отсутствие лунного света является положительным моментом для наблюдения за звездами и планетами", - добавляет Уолтер Фриман.

Идеальные условия для наблюдений

Темная ночь позволяет лучше видеть созвездия, такие как Орион, Телец и Лев, а также планеты Венеру и Марс. Астрономы-любители и любители ночного неба получают уникальную возможность наблюдать объекты, которые обычно затмевает яркий лунный свет.

Ранее Главред сообщал, что в 2025 году будет только одна Черная Луна: когда можно наблюдать. В августе этого года ожидается сезонная Черная Луна. В следующий раз такое явление можно будет наблюдать только в 2027-м, когда оно совпадет с новолунием, что повлечет редкое солнечное затмение 2 августа.

Также был найден неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом. Астрономы с помощью нового метода наблюдения обнаружили вблизи Земли загадочный космический объект. Как сообщает Phys.org, для этого они использовали земную тень как естественный фильтр, что позволило отсеять помехи от спутников и космического мусора. Благодаря этому удалось зафиксировать объект, который обычно теряется среди многочисленных искусственных следов в небе.

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Луна
