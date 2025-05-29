Угроза для человечества: ученые предупредили о пролете опасной звезды

Ученые подробно исследовали, насколько угрожающим может быть пролет звезды.

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Одна звезда может стать угрозой для всего живого на Земле / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Что может лишить все население Земли жизни

Насколько вероятно то, что звезда выбросит Землю с орбиты

Новое исследование, проведенное специалистами из Института планетологии и Университета Бордо, указывает на одну из потенциальных угроз - звезду, которая будет пролетать вблизи Солнечной системы.

Главред узнал, что она может вытолкнуть Землю с ее орбиты. А без Солнца, являющегося источником тепла и энергии, планета быстро остынет, и любая жизнь на ней погибнет. Об этом пишет Daily Mail.

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К счастью, риск подобного сценария очень низкий. По подсчетам исследователей, вероятность того, что Земля будет выброшена с орбиты за следующие пять миллиардов лет, составляет примерно один шанс на 500.

Это стало известно после того, как ученые провели тысячи компьютерных симуляций, моделируя возможные сценарии движения планет в присутствии звезд, которые будут пролетать неподалеку, в течение определенного времени.

Ранее сообщалось, что советский космический корабль Космос 482, который более 50 лет назад застрял на околоземной орбите, мог упасть на Землю со скоростью 242 км в час.

Также накануне ученые NASA обнаружили, что гигантская гидротехническая конструкция в Китае - знаменитая плотина "Три ущелья", имеет потенциал влиять на вращение целой планеты.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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