Угроза для человечества: ученые предупредили о пролете опасной звезды

Вы узнаете:
- Что может лишить все население Земли жизни
- Насколько вероятно то, что звезда выбросит Землю с орбиты
Новое исследование, проведенное специалистами из Института планетологии и Университета Бордо, указывает на одну из потенциальных угроз - звезду, которая будет пролетать вблизи Солнечной системы.
Главред узнал, что она может вытолкнуть Землю с ее орбиты. А без Солнца, являющегося источником тепла и энергии, планета быстро остынет, и любая жизнь на ней погибнет. Об этом пишет Daily Mail.
К счастью, риск подобного сценария очень низкий. По подсчетам исследователей, вероятность того, что Земля будет выброшена с орбиты за следующие пять миллиардов лет, составляет примерно один шанс на 500.
Это стало известно после того, как ученые провели тысячи компьютерных симуляций, моделируя возможные сценарии движения планет в присутствии звезд, которые будут пролетать неподалеку, в течение определенного времени.
Ранее сообщалось, что советский космический корабль Космос 482, который более 50 лет назад застрял на околоземной орбите, мог упасть на Землю со скоростью 242 км в час.
Также накануне ученые NASA обнаружили, что гигантская гидротехническая конструкция в Китае - знаменитая плотина "Три ущелья", имеет потенциал влиять на вращение целой планеты.
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Что известно о Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
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