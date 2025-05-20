Волосы встают дыбом: разоблачен шокирующий эксперимент ученых СССР с шимпанзе

В СССР хотели создать армию супервоинов.

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Эксперименты ученых СССР / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой идеей грезили в СССР

Как происходил эксперимент с человеком и шимпанзе

В мире существует много гибридов самых разных животных, которые давно и с пользой служат человечеству. Однако, оказывается, в СССР ученые решили пойти еще дальше, и создать гибрид человека.

Автор канала Характерник на YouTube говорит, что почти 100 лет назад ученый из СССР пытался скрестить человека и шимпанзе, передает Главред.

По его словам, советский ученый Илья Иванов хотел получить благосклонность и, конечно же, финансирование от власти, поэтому обещал превратить вождей СССР в нечто близкое к Богам.

"Илья Иванов, который учился биологии в Париже, стал известным благодаря успешной работе над искусственным оплодотворением. Говорят, что Сталин грезил идеей собственной армии супервоинов человека-полуобезьяны, которые бы прошли через всю Европу", - отметил автор видео.

Отмечается, что тогдашняя власть СССР была помешана не только на коммунизме, но и своей ненавистью к церкви и религии, поэтому Иванов заявил, что его исследования станут победой атеистического гуманизма над религией.

"Он говорил, что это позволит создавать гибридов и контролировать их эволюцию, что фактически ставит их на один уровень с Богом. В результате ученый получил эквивалент 10 000 долларов и разрешение на выезд в Африку, где он и планировал создание своих гибридов. Его план был прост, но имел незначительный просчет. Он планировал приехать в Гвинею, взять пару обезьян и оплодотворить местных женщин, чтобы те родили детей. Однако, реальность оказалась сложнее", - говорится в сообщении.

В частности, ни одна женщина добровольно не согласилась на эксперимент.

Вторая идея Иванова была в том, чтобы анонимно получить семья от мужчин из своей команды и оплодотворить самок шимпанзе. Но, опять же, он не учел реалии того, что шимпанзе трудно найти, трудно поймать и еще труднее содержать. Несмотря на это, 13 шимпанзе таки удалось искусственно оплодотворить. Правда, ни одной жизнеспособной беременности достичь не удалось.

Когда Иванов дошел до предела отчаяния, понимая, что ему нужно будет о чем-то отчитываться, он не придумал ничего лучшего, как прибегнуть к обману. Он решил оплодотворять женщин против их воли под видом гинекологических осмотров. К счастью, французские власти узнали о его намерениях и отправили домой. Но он не остановился. Иванов отправил 20 шимпанзе в Россию, но только четыре из них пережили путешествие.

Найти женщин, которые были бы готовы забеременеть и родить первого гибрида (даже за деньги) ему не удалось, поэтому он обратился ко всем женщинам СССР с призывом послужить науке. Как это ни странно, но желающая таки нашлась. Она вошла в историю как волонтер по имени Г. Эксперимент таки был проведен, но он закончился ничем.

Иванов продолжал грезить своей идеей, пока не был арестован во время чистки ученых в 1930 году и сослан в Казахстан, где умер через два года.

Стоит заметить, что тема создания гибридов человека и животного остается таким же табу, как и 100 лет назад.

Эксперименты ученых СССР - видео:

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