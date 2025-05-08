Советский космический корабль может упасть на Землю: есть ли Украина в зоне риска

Определена потенциальная зона приземления советского космического корабля Космос 482.

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Падение космического корабля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда может упасть советский космический корабль

Где он может приземлиться

Советский космический корабль Космос 482, который более 50 лет назад застрял на околоземной орбите, на этой неделе может упасть на Землю.

Прогнозируется, что аппарат войдет в атмосферу между 8 и 12 мая, двигаясь со скоростью 242 км в час и проносясь в небе, как метеор, пишет Главред со ссылкой на Daily Star.

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Где может упасть советский космический корабль

Пока никто точно не знает, куда упадет Космос 482, а его потенциальная зона приземления охватывает огромную территорию по обе стороны экватора.

В эту широкую полосу входят все континентальные Соединенные Штаты, вся Южная Америка, Африка и Австралия, а также большая часть Европы и Азии к югу от Полярного круга. Практически каждый крупный город на Земле, от Нью-Йорка до Лондона, Киева и Пекина, попадает в эту зону.

Однако, по словам экспертов, волноваться не стоит, потому что вероятность того, что космический корабль заденет какой-то населенный пункт, крайне мала. В то же время, есть высокая вероятность, что Космос 482 упадет в океан.

"Он (космический корабль, - ред.) должен был приземлиться на Венере, но его пусковая установка так и не вырвалась из-под земной гравитации. Теперь аппарат приземлится в точке между 52 градусами северной и южной широты. По мере приближения возвращения в атмосферу прогнозы станут более точными", - говорится в сообщении.

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