Советский космический корабль может упасть на Землю: есть ли Украина в зоне риска

Вы узнаете:
- Когда может упасть советский космический корабль
- Где он может приземлиться
Советский космический корабль Космос 482, который более 50 лет назад застрял на околоземной орбите, на этой неделе может упасть на Землю.
Прогнозируется, что аппарат войдет в атмосферу между 8 и 12 мая, двигаясь со скоростью 242 км в час и проносясь в небе, как метеор, пишет Главред со ссылкой на Daily Star.
Где может упасть советский космический корабль
Пока никто точно не знает, куда упадет Космос 482, а его потенциальная зона приземления охватывает огромную территорию по обе стороны экватора.
В эту широкую полосу входят все континентальные Соединенные Штаты, вся Южная Америка, Африка и Австралия, а также большая часть Европы и Азии к югу от Полярного круга. Практически каждый крупный город на Земле, от Нью-Йорка до Лондона, Киева и Пекина, попадает в эту зону.
Однако, по словам экспертов, волноваться не стоит, потому что вероятность того, что космический корабль заденет какой-то населенный пункт, крайне мала. В то же время, есть высокая вероятность, что Космос 482 упадет в океан.
"Он (космический корабль, - ред.) должен был приземлиться на Венере, но его пусковая установка так и не вырвалась из-под земной гравитации. Теперь аппарат приземлится в точке между 52 градусами северной и южной широты. По мере приближения возвращения в атмосферу прогнозы станут более точными", - говорится в сообщении.
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The Daily Star
The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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