Почему цветы закрываются на ночь: биология сна растений и цветочные часы

Почему цветы закрываются на ночь и какие растения открываются только после захода солнца: ночная жизнь цветов - интересные факты и биология.

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Почему цветок закрывается на ночь? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему цветок закрывается на ночь

Что такое цветочные часы

Многие растения раскрывают или же закрывают свои цветки по определенному расписанию. Дневные цветки пробуждаются только начинается рассвет. А некоторые ждут окончания летнего дня и когда солнце опустится ниже: тут начинают оживать ночные цветы. Почему цветы закрываются на ночь расскажет Главред.

Почему цветок закрывается на ночь

С наступлением вечера, когда уменьшается освещенность и снижается температура воздуха, теплолюбивые растения закрывают свои цветки. Это природное явление имеет большое значение для жизни растений и окружающей среды. Вечером также исчезают дневные насекомые-опылители, а вместе с ними на отдых отправляются и птицы, которые ими питаются.

Многие виды растений меняют свой вид на ночь. Например, свои цветы закрывают одуванчики, крокусы, тюльпаны. Такие растения, как картофель, лен, фасоль, клевер, лебеда - сворачивают листья вверх. Бобы, конский каштан, рокита и некоторые другие - склоняют листочки вниз.

Однако существуют и ночные цветы, которые адаптировались к опылению насекомыми, активными в темное время суток. Например, ночной жасмин, эпифиллум или бругмансия белая начинают раскрывать лепестки именно ночью. Именно тогда они испускают сильный приятный аромат, который привлекает ночных бабочек и других опылителей.

Первые цветы весны не только украшают лес и радуют глаз. Они также дают нектар и пыльцу для насекомых, а семенами кормят птиц и других обитателей. Многие первоцветы обладают лечебными свойствами - как для животных, так и для людей. Но из-за частого сбора первоцветов они не успевают образовать семена. Если сорвать один стебель с тремя цветками, вы лишаете природу 45-60 потенциальных семян.

Некоторые растения закрывают свои цветки перед дождем - так они защищают пыльцу от повреждения и уменьшают теплоотдачу. Другие, наоборот, активно выделяют ароматный нектар при пониженной влажности, чтобы привлечь пчел и других насекомых.

Что такое цветочные часы

Цветочные часы Карла Линнея - это клумба, составленная из растений, которые открывают и закрывают цветки в определенное время суток в соответствии с положением солнца. Этот принцип описал Карл Линней в труде Philosophia Botanica в 1751 году.

Сам Линней никогда не создавал реальных цветочных часов, однако его идею воплощали во многих ботанических садах Европы в XIX веке. Интересно, что не все растения открываются точно по графику - точность цветочных часов зависит от погоды, температуры, влажности и широты. Опыты Линнея проводились в Упсале (Швеция), поэтому времена открытия цветков были рассчитаны именно для этой местности.

Первые известные цветочные часы высадили весной 1903 года в городе Эдинбург (Великобритания).

Крупнейшие в Европе механические цветочные часы расположены в Украине, в городе Кривой Рог. Их открыли 22 августа 2011 года. Диаметр циферблата составляет 22 метра, длина стрелки - примерно 12 метров. В циферблате высажено 22 000 цветов шести видов. Стрелки приводит в движение специальный механизм, размещенный под сооружением. Днем часы оповещают время мелодичными колоколами, а ночью подсвечиваются.

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Кто такой Карл Линней? Карл Линней - шведский ученый XVIII века, которого называют "отцом систематики". Он создал научную классификацию живых организмов и ввел бинарную номенклатуру (двойные латинские названия видов, например Homo sapiens). В 1751 году предложил идею цветочных часов - клумбы, где растения расцветают в разное время суток. Его труды стали основой современной биологии.

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