Семья годами жила в доме с тысячами ядовитых пауков: причина опасного соседства

Часть пауков была поймана вручную, часть — на липкие ловушки, а некоторых приходилось уничтожать.

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Семья жила рядом с ядовитыми пауками / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/terski, скриншот

Вы узнаете:

После подтверждения вида учёные начали собирать пауков

Всего за шесть месяцев было собрано или уничтожено 2055 особей

В одном из отчётов описывается необычная история семьи из Канзаса, которая на протяжении пяти с половиной лет делила жильё с 2055 коричневыми пауками-отшельниками.

Как пишет Medical Entomology, семья переехала в опасный дом после того, как в 1996 году из него съехал предыдущий владелец. Сначала пауков просто замечали в разных частях дома, но лишь летом 2001 года стало ясно, что это были именно Loxosceles reclusa — коричневые отшельники.

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После подтверждения вида учёные начали собирать пауков с середины июня до середины сентября 2001 года. Часть пауков была поймана вручную, часть — на липкие ловушки, а некоторых приходилось уничтожать, чтобы не дать им сбежать. Всего за шесть месяцев было собрано или уничтожено 2055 особей: 842 попали в ловушки, 1213 — вручную.

Из почти 1200 вручную собранных пауков 27,4% были крупными, 21,6% — средними, а 51% — маленькими. С течением времени крупных пауков становилось меньше, что исследователи объясняют как естественными изменениями популяции, так и тем, что более крупных особей легче обнаружить и поймать.

Как указывает команда, пауки становятся потенциально опасными при размере около 5 мм — это соответствует категории "средних" особей в исследовании. Оценки показывают, что в заражённом доме было около 488 пауков, способных вызвать отравление.

Тем не менее, несмотря на такое количество ядовитых пауков, ни один из членов семьи, включая детей, не пострадал. Исследователи также ссылаются на похожее исследование в Чили, где в заражённом доме обитали сотни пауков, но укусов зафиксировано не было. Это ставит под сомнение частые диагнозы "укуса паука", особенно в регионах, где такие виды не встречаются.

/ Инфографика: Главред

Учёные подчёркивают: если бы диагнозы укусов пауков в неэндемичных регионах были точны, это значило бы, что такие районы должны были бы содержать сотни или даже тысячи коричневых отшельников — но данных об этом нет. Во многих штатах США число подтверждённых случаев нахождения этих пауков — менее десяти.

Также уточняется, что даже в тех случаях, когда укус действительно происходит, он редко приводит к серьёзным последствиям. Чаще всего это ограничивается покраснением и припухлостью. Серьёзное разрушение тканей — некроз — возникает менее чем в 10% случаев и нередко бывает связано не с ядом, а с бактериальной инфекцией.

Что известно о пауках-отшельниках

Коричневые пауки-отшельники имеют репутацию более опасных, чем они являются на практике. Хотя пауки в целом считаются полезными для борьбы с насекомыми-вредителями, среди них есть и ядовитые виды, которых люди, как правило, предпочли бы не видеть у себя дома. Коричневый паук-отшельник — один из таких.

По информации Департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, эти пауки ведут ночной образ жизни, охотясь в темноте. Самки устраивают укрытия — шелковые гнёзда в потайных местах вроде щелей в стенах или за рамками картин, где поджидают добычу.

После попадания в дом пауки практически незаметны, поскольку прячутся в мебели и других труднодоступных местах. Они могут выживать без пищи месяцами, а самке достаточно спариться один раз, чтобы откладывать яйца всю оставшуюся жизнь. Поэтому даже один оплодотворённый паук может стать источником масштабного заражения.

Смотрите видео - коричневый паук-отшельник:

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Напомним, ранее сообщалось о том, что пауки часто появляются в наших домах, и хотя они могут вызывать определенный дискомфорт, важно понять, почему это происходит и как с этим бороться.

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Чем опасен паук каракурт Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) – один из самых опасных видов пауков рода Черных вдов. Укус его в 50 раз ядовитее, чем укус тарантула. Смертность от его укуса по подсчетам ученых составляет примерно 4%, а яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Вид широко распространен в Европе в Средиземноморье, от Португалии на западе до степной Украины на востоке. Также известен в странах Средней Азии. Его яд уникален по своей силе: он сильнее яда змеи гюрзы в 15 раз. К счастью, каракурт гораздо меньше гюрзы, иначе никто не выжил бы после его укуса. Он – родственник знаменитой "черной вдовы", живущей в Северной Америке. По оценке специалистов пауки никогда не нападают первыми и без причины. Самые частые случаи укусов в ногу, когда человек обувает старую обувь, предварительно не проверив ее, которую самки предпочли для гнезда, пишет Википедия.

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