Гигантский крокодил-долгожитель: ученых ошеломила история потомка динозавров

Крокодил был пойман в 1903 году охотником на слонов по имени сэр Генри — отсюда и его имя.

https://science.glavred.info/gigantskiy-krokodil-dolgozhitel-uchenyh-oshelomila-istoriya-potomka-dinozavrov-10677509.html Ссылка скопирована

Крокодила Генри считают долгожителем / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Генри достиг внушительных размеров: его длина превышает 5 метров

Он появился на свет приблизительно в 1900 году в болотах дельты Окаванго

Примерно в возрасте 124 лет Генри считается самым старым известным крокодилом на планете — и за свою долгую жизнь он многое повидал. Лишь за последние десятилетия гигантское животное стало отцом многих тысяч потомков.

Со временем Генри достиг внушительных размеров: его длина превышает 5 метров, а вес — около 700 килограммов, пишет IFLscience.

видео дня

Это значительно больше, чем у среднестатистического нильского крокодила, который обычно достигает 4,5 метров в длину и весит около 410 кг. Несмотря на название, нильские крокодилы обитают по всей Африке.

По данным южноафриканского природоохранного центра Crocworld, где Генри живёт с 1985 года, он появился на свет приблизительно в 1900 году в болотах дельты Окаванго, на территории современной Ботсваны.

С тех пор как Генри обосновался в центре, он спаривался по меньшей мере с шестью самками. По подсчётам сотрудников, за последние четыре десятилетия он стал отцом более 10 000 детёнышей.

Официально его день рождения празднуется 16 декабря, и в этом году ему исполнится 125 лет. Однако, поскольку он родился в дикой природе, точная дата его появления на свет остаётся неизвестной.

По одной из версий, озвученной в британской передаче Killer Crocs со Стивом Бэкшеллом, Генри был пойман в 1903 году охотником на слонов по имени сэр Генри — отсюда и его имя. Но этот рассказ расходится с информацией на сайте Crocworld, где утверждается, что большую часть жизни он провёл в дельте Окаванго.

Как бы то ни было, Генри — уникальное животное. Сейчас он делит вольер с другим старым крокодилом по кличке Колгейт, которому около 90 лет.

Что известно о крокодилах-долгожителях

Крокодилы в неволе могут доживать до 100 лет. Некоторые биологи даже предполагают, что эти животные демонстрируют признаки негеронтности — редкого биологического явления, при котором организм не показывает привычных признаков старения. Считается, что крокодилы не умирают от старости как таковой, а скорее становятся жертвами внешних причин — болезней, травм или нехватки пищи.

Тем не менее, считать их бессмертными — ошибка. Но бесспорно одно: их долголетие впечатляет, особенно в сравнении с другими животными схожих размеров.

Учёные предполагают, что один из факторов столь выдающейся продолжительности жизни может быть связан с уникальным микробиомом кишечника крокодилов. В одном исследовании делается вывод:

"Учитывая влияние кишечной микрофлоры на общее состояние организма, можно предположить, что микробиом и его метаболиты вырабатывают вещества, способствующие выносливости и долголетию этих животных".

Смотрите видео - самый старый крокодил:

Ранее сообщалось о том, что владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать. Штрафы за незарегистрированную собаку могут достигать почти тысячи гривен.

Напомним, ранее Главред сообщалось о том, что в Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться. Двух животных увидели возле жилого массива "Победа-3".

Больше новостей:

Что известно о ресурсе IFLScience? IFLScience - это научно-популярный онлайн-ресурс, который публикует статьи, новости и другую информацию о науке, технологиях, природе, медицине и других областях знаний. Он был основан в 2012 году и с тех пор получил известность благодаря доступному стилю изложения материалов, что делает науку более доступной для широкой аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред