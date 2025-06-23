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Древнее копье с золотом: невероятная находка ошеломила видавших виды археологов

Алексей Тесля
23 июня 2025, 14:12
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Современные рентгеновские исследования выявили внутри ножен редкий железный клинок, возраст которого оценивается от 1100 до 1300 лет.
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В Японии сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Christiano Sinisterra, Pixabay/JamesDeMers

Главное:

  • Обнаружен уникальный наконечник копья, спрятанный внутри древних золотых ножен
  • Найден железный клинок, возраст которого оценивается от 1100 до 1300 лет

Среди десятков тысяч артефактов, найденных на священном японском острове Окиносима, археологи обнаружили уникальный наконечник копья, спрятанный внутри древних золотых ножен.

Эта находка, признанная теперь национальным сокровищем Японии, проливает свет на сложные религиозные ритуалы периода Ямато, говорится в материале Archaeology News.

Как сообщили в Совете по сохранению культурного наследия региона, современные рентгеновские исследования выявили внутри ножен редкий железный клинок, возраст которого оценивается от 1100 до 1300 лет.

Он был изготовлен в эпоху Ямато, имеет треугольный наконечник и покрыт сложным декоративным орнаментом. Длина клинка составляет примерно 28–30 см, и специалисты считают его одним из наиболее совершенных образцов ритуального оружия Восточной Азии.

Меч имеет не только художественную, но и глубокую духовную ценность. Его сложная отделка указывает на высокое мастерство древних кузнецов и одновременно на религиозное значение подобных предметов в обрядах японского государства Ямато.

Screenshot
/ jiji.com

"Это не просто оружие, а свидетельство исключительной духовной преданности," — отметили исследователи.

Артефакт был впервые обнаружен в 1954 году под камнем, однако только недавно археологи провели его подробное исследование. Остров Окиносима, расположенный в водах Генкайского моря, считается одним из самых священных мест Японии и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В древности он служил центром морских ритуалов, проводимых японским государством.

Поскольку на острове было найдено около 80 000 артефактов, лишь в последние годы исследователи начали масштабное изучение этих находок. Используя КТ-сканирование и рентген, учёные изучили более 4 000 металлических предметов. При вскрытии золотых ножен они не ожидали обнаружить столь ценный клинок — изделие, не имеющее аналогов ни в Японии, ни за её пределами.

По описанию учёных, клинок инкрустирован изображениями черепашьих панцирей, фениксов, арабесков, цветов и перьев. Он был создан с использованием техники кинзоган — когда врезанные в металл узоры заполняются золотом или другими драгоценными металлами.

Screenshot
/ jiji.com

Хотя исследование ещё продолжается, уже ясно, что копьё не предназначалось для боевых действий. Оно имело, скорее всего, ритуальное и символическое назначение, возможно, как подношение богам или элемент священного обряда. Изображение фениксов может указывать на молитву о божественной защите.

Находка подтверждает масштабность и сложность религиозных церемоний, проводившихся на Окиносиме во времена Кофун. По его словам, этот артефакт является ярким примером переплетения власти, духовности и искусства в формировании ранней японской государственности, говорят археологи.

Смотрите видео - археологи откопали тысячелетнее кладбище на Киевщине:

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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