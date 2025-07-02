Европейцы были другими: лицо женщины с доисторических времен стало открытием

Исследователи создали лицо женщины, которая жила 10 500 лет назад.

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Лицо древней женщины / коллаж: Главред, фото: Interesting Engineering, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой была женщина, которая жила 10 500 лет назад

Каким был ее образ жизни

Исследователи реконструировали лицо женщины в Бельгии, которая жила 10 500 лет назад. Оказалось, что древние европейцы имели более темный цвет кожи.

Как пишет Interesting Engineering, в рамках проекта ROAM эксперты из Гентского университета и художники Кеннис и Улько Гиммервен создали лицо женщины, которая жила в долине Мааса 10 500 лет назад, передает Главред.

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В результате исследования стало известно, что женщина принадлежала к западноевропейской популяции охотников-собирателей. Анализ ДНК показал, что у нее также были голубые глаза.

Женщина, которая жила 10 500 лет назад / фото: Interesting Engineering

На основе данных, собранных исследователями из черепа, они считают, что ей было от 35 до 60 лет, когда она умерла.

"До сих пор фенотипическое разнообразие среди европейских охотников-собирателей было известно лишь из небольшого количества окаменелостей и считалось достаточно однородным", - сказала в своем заявлении доктор Майте Риволлат, главный генетик проекта.

Отмечается, что наши предки не все имели одинаковый цвет кожи или похожие лица.

Каким был образ жизни женщины 10 500 лет назад

Исследователи рассказали, что археологические находки указывают на то, что женщина вела "мобильный образ жизни на свежем воздухе", как и можно было ожидать от охотников-собирателей.

Женщина, которая жила 10 500 лет назад / фото: Interesting Engineering

В частности, на месте раскопок были найдены панцири, пигменты, остатки инструментов и обугленная древесина.

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