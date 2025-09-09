Укр
Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

Юрий Берендий
9 сентября 2025, 16:02
Стиль объятий человека может раскрыть его черты характера и степень близости в отношениях, утверждают ученые.
Стиль объятий рассказать о человеке - как объятия раскрывают характер

Объятия - это не только проявление нежности или дружбы, но и важный сигнал о вашем характере и отношениях с другим человеком. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Главред выяснил, какова психология объятий.

Как объятия отражают личность

Новое исследование показало, что стиль объятий напрямую связан с чертами характера.

"Люди, которые демонстрировали высокий уровень невротизма - черта личности, характеризующаяся проблемами с управлением негативными эмоциями - предпочитали большее расстояние во время объятий и, следовательно, менее сильные объятия. Напротив, люди с добросовестностью - чертой характера, характеризующейся ответственностью и осторожностью - предпочитали меньшее расстояние до партнёра во время объятий и, следовательно, более крепкие объятия", - пояснил профессор Себастиан Окленбург из Медицинской школы MSH в Гамбурге в журнале Psychology Today.

Как объятия влияют на отношения людей

Исследование показало, что романтические партнёры обнимаются дольше - в среднем 7,02 секунды, тогда как друзья - только 2,88 секунды.

Однако сила объятий не всегда указывает на тип отношений.

"Хотя можно было бы подумать, что пары обнимаются ближе, чем друзья, были некоторые пары с достаточно большим расстоянием между ними. В исследовании также участвовали некоторые друзья, которые обнимались довольно крепко. Таким образом, прочность объятий не отличалась между друзьями и парами - это удивительный вывод", - подчеркнул профессор Окленбург.

Он советует обращать внимание на продолжительность объятий.

"Меньше трех секунд? Вы явно находитесь в зоне дружбы. Семь секунд или больше? Возможно, они чувствуют к вам больше, чем вы думали", - говорится в материале.

Какими бывают идеальные объятия

Ранее ученые из Лондонского университета Голдсмитс исследовали, что длинные объятия продолжительностью от пяти до десяти секунд значительно приятнее, чем короткие на одну секунду.

"Объятия - один из самых распространенных видов эмоционального прикосновения в повседневной жизни", - отметили они.

Исследование также показало, что самым частым типом были перекрестные объятия, тогда как разница в росте между партнерами не имела значительного влияния на их стиль.

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

У путинистки Симоньян рак: что с ней случилось в больнице

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 сентября (обновляется)

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

