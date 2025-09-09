Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

О чем идет речь в материале:
- Какие есть стили объятий
- Как объятия раскрывают характер
- На что указывает продолжительность объятий
Объятия - это не только проявление нежности или дружбы, но и важный сигнал о вашем характере и отношениях с другим человеком. Об этом говорится в материале Daily Mail.
Главред выяснил, какова психология объятий.
Как объятия отражают личность
Новое исследование показало, что стиль объятий напрямую связан с чертами характера.
"Люди, которые демонстрировали высокий уровень невротизма - черта личности, характеризующаяся проблемами с управлением негативными эмоциями - предпочитали большее расстояние во время объятий и, следовательно, менее сильные объятия. Напротив, люди с добросовестностью - чертой характера, характеризующейся ответственностью и осторожностью - предпочитали меньшее расстояние до партнёра во время объятий и, следовательно, более крепкие объятия", - пояснил профессор Себастиан Окленбург из Медицинской школы MSH в Гамбурге в журнале Psychology Today.
Как объятия влияют на отношения людей
Исследование показало, что романтические партнёры обнимаются дольше - в среднем 7,02 секунды, тогда как друзья - только 2,88 секунды.
Однако сила объятий не всегда указывает на тип отношений.
"Хотя можно было бы подумать, что пары обнимаются ближе, чем друзья, были некоторые пары с достаточно большим расстоянием между ними. В исследовании также участвовали некоторые друзья, которые обнимались довольно крепко. Таким образом, прочность объятий не отличалась между друзьями и парами - это удивительный вывод", - подчеркнул профессор Окленбург.
Он советует обращать внимание на продолжительность объятий.
"Меньше трех секунд? Вы явно находитесь в зоне дружбы. Семь секунд или больше? Возможно, они чувствуют к вам больше, чем вы думали", - говорится в материале.
Какими бывают идеальные объятия
Ранее ученые из Лондонского университета Голдсмитс исследовали, что длинные объятия продолжительностью от пяти до десяти секунд значительно приятнее, чем короткие на одну секунду.
"Объятия - один из самых распространенных видов эмоционального прикосновения в повседневной жизни", - отметили они.
Исследование также показало, что самым частым типом были перекрестные объятия, тогда как разница в росте между партнерами не имела значительного влияния на их стиль.
Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
