Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

Из-за потепления климат становится всё более жарким и сухим, что создаёт идеальные условия для катастрофических пожаров.

Предварительные данные свидетельствуют, что экстремальные погодные условия, вызвавшие в прошлом месяце масштабные пожары в Испании и Португалии, стали примерно в 40 раз более вероятными из-за изменений климата.

По информации Всемирной сети по оценке погодных условий, разрушительные лесные пожары, уничтожившие около 500 тысяч гектаров на Пиренейском полуострове, оказались на 30% более интенсивными, чем они были бы в климате без глобального потепления, пишет The Guardian.

"Масштаб этих пожаров действительно поражает", — отметила Клэр Барнс, климатолог из Имперского колледжа Лондона и одна из авторов исследования. По её словам, из-за потепления климат становится всё более жарким и сухим, что создаёт идеальные условия для катастрофических пожаров.

Учёные установили, что в доиндустриальную эпоху подобные погодные условия случались не чаще одного раза в 500 лет. Сегодня, из-за парниковых выбросов от угля, нефти и газа, они могут повторяться каждые 15 лет.

Воздействие изменения климата на экстремальную жару оказалось ещё более выраженным. Если раньше температуры, подобные зафиксированным в июле, встречались раз в 2500 лет, то теперь — каждые 13 лет.

Хотя исследование ещё не прошло научную рецензию, оно основано на наблюдениях погодных условий, а не моделировании климата. Полный анализ недавних пожаров в Греции и Турции, опубликованный ранее, показал, что вероятность экстремальных погодных явлений в регионе увеличилась в 10 раз из-за климатических изменений.

К дополнительным факторам риска эксперты относят изменения в землепользовании. Многие сельские районы обезлюдели, а заброшенные земли зарастают легко воспламеняемой растительностью. Это особенно актуально для стран Средиземноморья, где урбанизация и старение населения усугубляют проблему.

Дэвид Гарсия, прикладной математик из Университета Аликанте, отметил, что в Испании основное внимание в обсуждениях уделяется упадку сельских территорий и росту растительности. При этом, по его словам, значительно меньше говорится о климатическом факторе, который оказывает "огромное влияние" на масштабы природных пожаров.

