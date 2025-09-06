Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

Алексей Тесля
6 сентября 2025, 02:45
26
Из-за потепления климат становится всё более жарким и сухим, что создаёт идеальные условия для катастрофических пожаров.
пожар
Из-за потепления климат становится всё более жарким и сухим / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/photo-graphe, Pixabay/tourifee

Вы узнаете:

  • Экстремальные погодные условия стали примерно в 40 раз более вероятными
  • Из-за потепления климат становится всё более жарким и сухим

Предварительные данные свидетельствуют, что экстремальные погодные условия, вызвавшие в прошлом месяце масштабные пожары в Испании и Португалии, стали примерно в 40 раз более вероятными из-за изменений климата.

По информации Всемирной сети по оценке погодных условий, разрушительные лесные пожары, уничтожившие около 500 тысяч гектаров на Пиренейском полуострове, оказались на 30% более интенсивными, чем они были бы в климате без глобального потепления, пишет The Guardian.

видео дня

"Масштаб этих пожаров действительно поражает", — отметила Клэр Барнс, климатолог из Имперского колледжа Лондона и одна из авторов исследования. По её словам, из-за потепления климат становится всё более жарким и сухим, что создаёт идеальные условия для катастрофических пожаров.

Учёные установили, что в доиндустриальную эпоху подобные погодные условия случались не чаще одного раза в 500 лет. Сегодня, из-за парниковых выбросов от угля, нефти и газа, они могут повторяться каждые 15 лет.

Воздействие изменения климата на экстремальную жару оказалось ещё более выраженным. Если раньше температуры, подобные зафиксированным в июле, встречались раз в 2500 лет, то теперь — каждые 13 лет.

Хотя исследование ещё не прошло научную рецензию, оно основано на наблюдениях погодных условий, а не моделировании климата. Полный анализ недавних пожаров в Греции и Турции, опубликованный ранее, показал, что вероятность экстремальных погодных явлений в регионе увеличилась в 10 раз из-за климатических изменений.

К дополнительным факторам риска эксперты относят изменения в землепользовании. Многие сельские районы обезлюдели, а заброшенные земли зарастают легко воспламеняемой растительностью. Это особенно актуально для стран Средиземноморья, где урбанизация и старение населения усугубляют проблему.

Дэвид Гарсия, прикладной математик из Университета Аликанте, отметил, что в Испании основное внимание в обсуждениях уделяется упадку сельских территорий и росту растительности. При этом, по его словам, значительно меньше говорится о климатическом факторе, который оказывает "огромное влияние" на масштабы природных пожаров.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука климат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:42Мир
США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:14Мир
Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

23:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Последние новости

04:00

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

03:30

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:10

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

05 сентября, пятница
23:46

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Реклама
23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

22:53

Отеки на лице и под глазами: как их убрать

22:52

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

21:58

"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

21:55

Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, необходимые для Украины - Reuters

21:50

Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

Реклама
20:55

Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг: как сейчас выглядит актер

20:54

Перелом или растяжение: почему заживление связок дольше костей

20:45

Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

20:22

Доминирование руки: почему одна рука сильнее

20:09

Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочекВидео

20:03

Переосмысление украинской истории: почему украинская история это путь героев, а не жертв

19:38

В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

19:35

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?мнение

19:10

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХмнение

18:58

"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

18:38

Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

18:17

Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Реклама
16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Неофициальная жена Путина Кабаева поехала в Китай, чтобы взять свое

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять