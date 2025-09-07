Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

Юрий Берендий
7 сентября 2025, 18:42
23
Облизывание губ собаками кажется безобидной привычкой, однако эксперты предупреждают, что иногда это сигнал стресса, дискомфорта или проблем со здоровьем.
Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы
Почему собака облизывает рот - почему собака облизывает свои губы / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

  • Что значит, когда собака облизывает
  • Почему собака облизывает рот
  • Когда следует беспокоиться об облизывании собакой

Почти каждый владелец видел, как собака смотрит на еду и вылизывает губы. Однако, эксперты предупреждают, что такое поведение не всегда связано с аппетитом. Об этом говорится в материале DailyMail.

Главред выяснил, почему собака облизывается.

видео дня

Почему собака облизывает губы

Британские этологи объясняют, что облизывание губ может быть признаком стресса, дискомфорта или даже проблем со здоровьем.

"Владельцы домашних животных одержимы желанием понять своих собак, и этот внезапный всплеск поисковых запросов доказывает, насколько они о них заботятся. Но хотя большинство считает, что это голод или что-то застряло в зубах, часто это признак стресса или дискомфорта", - отметил эксперт по домашним животным Мэтт Кейлесс.

По его словам, "язык тела вашей собаки - это ее голос. Лизание губ - это не просто прихоть, а подсказка. Изучение этих сигналов укрепит вашу связь".

Почему собака постоянно облизывается - триггеры для собак

Облизывание губ часто наблюдается:

  • в ветеринарной клинике;
  • в шумной или незнакомой среде;
  • при встрече с новыми людьми.

По данным Dogs Trust, собаки обычно облизывают губы после еды или питья, но если это происходит слишком часто - следует быть внимательным.

"Облизывание губ иногда может быть признаком сухости во рту в ответ на стресс или тревогу. Если вы заметили это, дайте собаке необходимое пространство и, если вас это беспокоит, проконсультируйтесь с ветеринаром или квалифицированным специалистом по поведению животных", - отмечают специалисты организации.

Почему пес часто облизывается

Эксперты из PetMD добавляют, что иногда облизывание губ связано с жаждой или перегревом:

  • после активных игр на солнце;
  • из-за обезвоживания;
  • в случае тошноты или боли;
  • как механизм самоуспокоения перед сном.

Что делать, если собака все время облизывает губы

Специалисты советуют:

  • говорить тихо и спокойно;
  • не нависать над собакой;
  • давать ей личное пространство;
  • поддерживать стабильный распорядок дня.

"Люди любят искать в Google проблемы своих питомцев, но такие поиски напоминают о том, что нужно смотреть на поведение собаки в контексте. Речь идет о создании спокойного, безопасного пространства и прочтении сигналов, которые они вам подают", - подытожил Мэтт Кейлесс.

Напомним, ранее Главред назвал список собаки с "кошачьим" характером:- породы для любителей мурлык. Даже преданные любители кошек хотя бы раз задумывались о том, чтобы завести собаку. Коты ценятся за свою независимость, неприхотливость в уходе и яркий характер. Собаки же обычно требуют больше внимания и активности. Однако существуют породы, которые отличаются спокойствием и самостоятельностью, почти как коты, поэтому могут стать отличным вариантом для тех, кто впервые решил завести четвероногого друга.

Также ранее сообщалось о ТОП-4 продукты заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим. Стоит помнить, что не вся человеческая пища подходит для собак. Некоторые продукты представляют для них серьезную опасность. Ветеринар Амир Амвари в своем TikTok рассказал, какие блюда категорически нельзя давать питомцам.

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние питомцы домашние животные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:48Война
Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:37Синоптик
"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в Киеве

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в Киеве

18:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямы

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямы

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:48

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:42

Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

19:37

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:30

"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

19:14

Чернобыль: история катастрофы, которую пытались скрыть

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
18:55

Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

18:51

Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонковВидео

18:42

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

18:33

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в КиевеФотоВидео

Реклама
18:28

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

17:30

"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФВидео

17:28

Какие "прозвища" были у российских царей - раскрыт нюанс, который замалчивают в РФВидео

17:19

"Гарантия безопасности для РФ": Кадыров назвал условие окончания войны в Украине

16:44

Престарелая тетка в штанах на булавке: что творится с Ани Лорак

16:35

Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

16:30

Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

15:27

Стратегический объект взлетел на воздух: детали мощных "прилетов" на Брянщине

15:22

"Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилетаВидео

Реклама
15:13

В сезон падения цен стоимость популярного овоща в Украине резко подскочила

15:00

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по УкраинеФото

14:28

Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицыВидео

14:26

4 погибших и 44 раненых: Зеленский анонсировал "ответ" на циничную атаку РФ

14:19

Пташка из Азовстали попала в ДТП - подробности

13:51

"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родилаФото

13:21

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

13:17

Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцевВидео

13:09

"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

13:07

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

13:01

"Пересечет границу страны НАТО": Пенс предупредил об угрозе нового вторжения РФ

12:34

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

12:26

Плесень и влага даже не появятся: какое растение нужно поставить возле окнаВидео

12:16

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

11:53

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

11:43

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

11:40

Какое кино смотрит Владимир Зеленский: топ-4 любимых фильмов президента УкраиныВидео

11:31

Что доводило россиян до бешенства: журналист сделал важное признание после плена

11:05

НПЗ и стратегические объекты под ударом: дроны мощно атаковали Россию

10:56

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

Реклама
10:41

РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

10:29

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:15

"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФФото

10:00

Впервые за время войны: Россия ударила по Кабмину в Киеве, какая сейчас ситуацияФото

09:32

Ребенку было два месяца: в Киеве из-под завалов достали тело младенца и его мамыФото

09:18

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

09:18

Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 сентября (обновляется)

09:13

Ставка на дальнобойные ракеты: Европа должна дать Украине право бить по Россиимнение

08:35

Кабмин в огне, пожарные примчались к зданию: премьер рассказала о последствияхФото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять