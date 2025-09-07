Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

Облизывание губ собаками кажется безобидной привычкой, однако эксперты предупреждают, что иногда это сигнал стресса, дискомфорта или проблем со здоровьем.

Почему собака облизывает рот - почему собака облизывает свои губы

Почти каждый владелец видел, как собака смотрит на еду и вылизывает губы. Однако, эксперты предупреждают, что такое поведение не всегда связано с аппетитом. Об этом говорится в материале DailyMail.

Почему собака облизывает губы

Британские этологи объясняют, что облизывание губ может быть признаком стресса, дискомфорта или даже проблем со здоровьем.

"Владельцы домашних животных одержимы желанием понять своих собак, и этот внезапный всплеск поисковых запросов доказывает, насколько они о них заботятся. Но хотя большинство считает, что это голод или что-то застряло в зубах, часто это признак стресса или дискомфорта", - отметил эксперт по домашним животным Мэтт Кейлесс.

По его словам, "язык тела вашей собаки - это ее голос. Лизание губ - это не просто прихоть, а подсказка. Изучение этих сигналов укрепит вашу связь".

Почему собака постоянно облизывается - триггеры для собак

Облизывание губ часто наблюдается:

в ветеринарной клинике;

в шумной или незнакомой среде;

при встрече с новыми людьми.

По данным Dogs Trust, собаки обычно облизывают губы после еды или питья, но если это происходит слишком часто - следует быть внимательным.

"Облизывание губ иногда может быть признаком сухости во рту в ответ на стресс или тревогу. Если вы заметили это, дайте собаке необходимое пространство и, если вас это беспокоит, проконсультируйтесь с ветеринаром или квалифицированным специалистом по поведению животных", - отмечают специалисты организации.

Почему пес часто облизывается

Эксперты из PetMD добавляют, что иногда облизывание губ связано с жаждой или перегревом:

после активных игр на солнце;

из-за обезвоживания;

в случае тошноты или боли;

как механизм самоуспокоения перед сном.

Что делать, если собака все время облизывает губы

Специалисты советуют:

говорить тихо и спокойно;

не нависать над собакой;

давать ей личное пространство;

поддерживать стабильный распорядок дня.

"Люди любят искать в Google проблемы своих питомцев, но такие поиски напоминают о том, что нужно смотреть на поведение собаки в контексте. Речь идет о создании спокойного, безопасного пространства и прочтении сигналов, которые они вам подают", - подытожил Мэтт Кейлесс.

