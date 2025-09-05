Найден виновник катастроф в океане: разгадана тайна Бермудского треугольника

Несмотря на десятилетия домыслов о вмешательстве НЛО, учёные предлагают гораздо более приземлённое, но не менее впечатляющее объяснение.

За таинственными катастрофами в этом регионе стоит природное явление, известное как волны-убийцы

Многие учёные не видят в Бермудском треугольнике ничего сверхъестественного

Множество исчезновений можно объяснить особенностями окружающей среды

Бермудский треугольник в Атлантическом океане, давно окутанный ореолом мистики из-за множества загадочных исчезновений кораблей и самолётов, на самом деле может быть вполне объясним с научной точки зрения.

Несмотря на десятилетия домыслов о вмешательстве НЛО, порталах в иные измерения или других сверхъестественных силах, учёные предлагают гораздо более приземлённое, но не менее впечатляющее объяснение, пишет Daily Mail.

Тайна Бермудского треугольника раскрыта

Доктор Саймон Боксалл, океанограф из Университета Саутгемптона, считает, что за таинственными катастрофами в этом регионе стоит природное явление, известное как волны-убийцы — гигантские и непредсказуемые водяные стены, которые могут подниматься на высоту до 30 метров и обрушиваться на суда с разрушительной силой.

Эти волны не только значительно выше окружающих, но и могут приходить с неожиданных направлений, что делает их особенно опасными для мореплавателей.

Согласно его теории, такие волны способны потопить даже крупное судно за считанные минуты. Одним из самых известных инцидентов, подпадающих под это объяснение, стало исчезновение в 1918 году американского корабля USS Cyclops — угольного транспорта, следовавшего из Бразилии в Балтимор. Он пропал бесследно, не подав даже сигнала бедствия, и до сих пор ни судно, ни его 306 членов экипажа не были найдены.

Чтобы проверить свою гипотезу, команда ученого построила масштабную модель Cyclops и провела серию испытаний. Результаты показали, что плоское дно судна делает его уязвимым перед такими волнами: если корабль окажется между двумя пиками волны, его корпус может оказаться подвешенным над водяной впадиной. В этом случае конструкция не выдержит напряжения — судно может буквально переломиться пополам.

"Мы наблюдали волны выше 30 метров, — объясняет Боксалл. — Если такая накрывает судно, оно может исчезнуть под водой всего за пару минут".

В чем опасность Бермудского треугольника

Интересно, что хотя идея "волны-убийцы" кажется устрашающей, многие учёные не видят в Бермудском треугольнике ничего сверхъестественного. Исследования NOAA (Национального управления океанографии и атмосферы США) и Lloyd’s of London подтверждают: уровень происшествий в этом регионе не превышает среднестатистические показатели для других оживлённых морских районов.

Согласно NOAA, множество исчезновений можно объяснить особенностями окружающей среды: тёплые воды, частые шторма, сложная система мелководий и множество островов создают опасные условия для навигации.

"Многие из исчезновений происходили вблизи опасных мелей и в условиях плохой видимости", — отмечается в отчёте агентства.

Таким образом, феномен Бермудского треугольника, вероятно, является результатом совокупности природных факторов — от необычных волн до навигационных ошибок, а не следствием мистических сил.

Что такое Бермудский треугольник

Это часть Атлантического океана, приблизительно ограниченная Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, где исчезли десятки кораблей и самолетов.

Некоторые из этих аварий сопровождаются необъяснимыми обстоятельствами.

Хотя относительно Бермудского треугольника был выдвинут ряд странных теорий, ни одна из них не доказывает, что таинственные исчезновения происходят там чаще, чем в других часто посещаемых районах океана.

Множество людей ежедневно перемещаются по этому району без происшествий.

Загадочная "дорога" на дне Тихого океана: что говорят ученые

Во время изучения древней подводной вулканической цепи в Тихом океане учёные обнаружили удивительное геологическое образование, поразительно похожее на "дорогу из жёлтого кирпича" из сказки.

На первый взгляд оно выглядит так, будто выложено руками человека — почти идеальные прямоугольные блоки напоминают аккуратную мостовую. Однако это полностью природное явление. Такой эффект возник в результате вулканических процессов: магматические породы, остывая и вновь нагреваясь в течение длительного времени, начали трескаться под действием температурных перепадов.

Поверхность разделилась на ровные многоугольные фрагменты — по тому же принципу, как пересыхающая глина трескается на солнце. Этот равномерный рисунок и создаёт иллюзию каменной кладки, хотя он полностью сформирован силами природы.

