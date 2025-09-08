Земля начинает вращаться быстрее - ученые рассказали об угрозе для человечества

Ученые зафиксировали, что дни на Земле становятся короче, и объяснили, какие последствия может иметь ускорение вращения планеты для человечества.

Возможно, вы уже чувствуете, что суток стало мало - и это не иллюзия, ведь дни на самом деле становятся короче. По данным ученых, 9 июля, 22 июля и 5 августа этого года были на 1,3-1,51 миллисекунды короче стандартных 24-часовых суток. Причины этого явления до сих пор остаются загадкой, но среди возможных объяснений называют изменения в атмосфере, таяние ледников, движение в ядре Земли и ослабление магнитного поля. Об этом сообщает Daily Mail.

Главред выяснил, каковы последствия быстрого вращения Земли.

Что будет, если вращение Земли резко ускорится

В новой книге "Круговое движение" Алекса Фостера описан фантастический сценарий, где дни становятся все короче - сначала 23 часа, потом 20, а в итоге всего 2 часа. По сюжету, планета начинает вращаться настолько быстро, что даже гравитация теряет свою силу, а Солнце восходит и заходит молниеносно.

Эксперты предупреждают, что в реальности подобное ускорение могло бы привести к катастрофам.

"Если вращение Земли действительно ускорится, это повлечет центробежный эффект, когда предметы начнут отклоняться от оси планеты, подобно подвесным креслам на карусели", - объясняют ученые.

В таком случае океаны начнут выпячиваться вокруг экватора, вытесняя воду из полярных регионов. Это сделает Северный Ледовитый океан мельче, а экваториальные территории окажутся под водой.

Какие опасности для человечества видят ученые

Профессор геофизики Калифорнийского университета Дункан Агнью отметил, что самые большие изменения произойдут в океанских приливах.

"Измените вращение на 10 процентов - и приливы в одних местах станут больше, а в других - меньше", - указывает он.

Он также предупредил, что более быстрое вращение планеты может вызвать движение тектонических плит и "много землетрясений".

"Ураганы будут вращаться быстрее и нести больше энергии", - добавил астроном NASA доктор Стэн Оденвальд, аргументировав это тем, что усилится эффект Кориолиса.

Кроме того, более короткий день повлияет на циркадные ритмы человека, снизит производительность и может вызвать физические и психические проблемы.

Также могут возникнуть перебои со спутниковой связью, интернетом и телевещанием, ведь спутники окажутся не на своих орбитах.

Реально ли, что Земля будет вращаться все быстрее

Несмотря на устрашающие прогнозы, ученые успокаивают: такой сценарий из книги - фантастика.

"Идея ускорения вращения Земли до такого уровня - это особенно абсурдная гипотеза. Это невозможно, и ничего подобного никогда не наблюдалось ни на одной планете или звезде", - подчеркнул профессор Агнью.

Наоборот, Земля постепенно замедляет свое вращение.

"Миллиард лет назад день длился, возможно, 19 часов. Если бы вы вернулись во времена динозавров, вы, вероятно, не заметили бы разницы, даже если день был на 30 минут короче", - сказал он в комментарии Daily Mail.

Исследователь Национального института стандартов и технологий США д-р Джуда Левин также объяснил, что реальные физические законы не подтверждают возможность столь резкого ускорения

"Если эта история имеет слабую связь с реальностью, то ускорение Земли должно было сопровождаться потерей углового момента чем-то другим, возможно, орбитой Луны", - резюмировал он.

