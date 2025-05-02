Советский аппарат неконтролируемо упадет на Землю: эксперт заявил об опасности

Для людей существует определенный риск из-за падения части советского космического аппарата.

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Примерно через неделю аппарат может упасть на любую точку земного шара / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какая часть космического аппарата упадет на Землю

Насколько опасно падение части "Космоса-482"

На Землю на следующей неделе должен вернуться фрагмент советского космического аппарата, который был запущен более полувека назад с целью исследования Венеры.

Главред узнал, что до сих пор остается неизвестным то, где именно он упадет. Как пишет LiveScience, речь идет о спускаемом модуле аппарата "Космос-482", созданного в рамках советской программы "Венера" и запущенного в 1972 году.

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Из-за сбоя в работе разгонного блока ракеты "Союз", аппарат не смог набрать нужную скорость для полета к Венере и остался на орбите вокруг Земли. Согласно анализу, проведенному астрономом Марко Лангбруком из Технического университета в Делфте, капсула модуля уже вскоре войдет в атмосферу Земли. Ожидается, что это произойдет примерно 10 мая, с возможным отклонением в несколько дней.

Поскольку модуль был рассчитан на экстремальные условия атмосферы Венеры, существует вероятность, что он выдержит повторный вход в атмосферу Земли и даже столкновение с поверхностью. Несмотря на то, что угроза для населения невелика, ее полностью исключить нельзя.

Лангбрук отметил, что 495-килограммовый модуль, длиной около метра, войдет в атмосферу на скорости около 242 км/ч. Он сравнил риск его падения с риском падения метеорита.

Из-за орбитального наклона в 52 градуса зона возможного падения охватывает огромную территорию - от Европы и Азии до обеих Америк, Африки и Австралии. Однако вероятнее всего, объект упадет в океан.

Окончательное место падения станет известным ближе к дате возвращения, когда появятся более точные данные наблюдений спутниковых трекеров.

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